2026名古屋亞運 綜合格鬥首列競賽項目

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本城市名古屋明年將主辦亞洲最大綜合運動賽事亞運（Asian Games），主辦單位今天宣布，亞運競賽項目將首次納入綜合格鬥（MMA）。

法新社報導，亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）表示：「綜合格鬥在亞運首次亮相將有6個小項（event）賽事，並屬格鬥運動底下的分項（discipline）。」

中華民國綜合格鬥協會上月獲得亞洲奧林匹克理事會的來函通知，確認綜合格鬥運動將成為2026名古屋亞運的項目，其中男子共分為4個量級，包含現代的60、71公斤級及傳統的65，77公斤級，而女子則分為現代54公斤級及傳統60公斤級，預計頒發6面金牌。

亞運主辦城市名古屋昨天舉行相關會議期間，也正式批准板球列入亞運競賽項目。

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亞洲奧林匹克理事會與地方主辦單位本週將召開會議，加快2026年亞運的準備工作，賽事將在名古屋和愛知縣舉行。

亞運將於明年9月19日至10月4日期間舉行，多達1萬5000名運動員可能參賽，參加人數有望超過奧運。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140429