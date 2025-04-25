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楊勇緯重返國際賽柔道亞錦賽摘銀 享受過程是最大目標

2025/4/25 19:56（4/26 13:24 更新）
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台灣柔道選手楊勇緯（右）25日在柔道亞錦賽男子60公斤級金牌戰輸給日本中村太樹拿下銀牌，賽後和教練劉文等（左）合照。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月25日
台灣柔道選手楊勇緯（右）25日在柔道亞錦賽男子60公斤級金牌戰輸給日本中村太樹拿下銀牌，賽後和教練劉文等（左）合照。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月25日
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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）台灣柔道選手楊勇緯今天在柔道亞錦賽男子60公斤級金牌戰輸給日本中村太樹拿下銀牌。楊勇緯表示，在心境上有找回國際賽的感覺，未來不管成績如何，享受過程是他現在最大的目標。

今年亞洲柔道錦標賽今天到27日在泰國曼谷登場，台灣代表隊由「柔道男神」楊勇緯領軍，共派出8名男子選手、9名女子選手參加，這不僅是楊勇緯2025年賽季的首戰，也是睽違將近9個月重返國際賽舞台。

目前世界排名第3的楊勇緯，這次亞錦賽被列為男子60公斤級的頭號種子，今天在男子60公斤級金牌戰面對日本新星中村太樹，可惜最後遭到壓制落敗，連續2年獲銀牌。

楊勇緯賽後接受中央社訪問表示，這次比賽新修正了規則，讓比賽節奏不太一樣，裁判、教練和選手都還在調整，他自己也在適應調整，這次來比賽，專心在看自己休息後的整體狀態，再做調整。

楊勇緯表示，之後還會有其他國際賽事，今天藉由比賽看到自己需要加強的技術，在心境上有找回國際賽的感覺，「覺得自己在場上還是有很好的競爭力，自己的狀態有在恢復和調整上來。」

至於是否為今年設定目標？楊勇緯表示，眼前每一戰好好準備，不管成績如何，享受過程是他現在最大的目標。

教練劉文等告訴中央社，今天是楊勇緯睽違9個月的比賽，雖然過程中還在適應新規則，但今天一整天比下來，楊勇緯狀態都回來了，如果一些細節處理好，他相信楊勇緯的表現應該會更好。

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記者詢問今年是否可以期待楊勇緯有更好的表現？劉文等表示，就是藉著一場又一場比賽來了解自己的狀況，但過程中要盡量調整到最好狀態，接下來比賽會越來越多，希望楊勇緯在國際賽過程中越來越好。

曾在東京奧運摘下男子60公斤級銀牌的楊勇緯，去年在巴黎奧運卻意外止步8強，無緣站上頒獎台。楊勇緯決定再拚2026名古屋亞運，並重新回到國訓中心投入訓練，先前也數度赴日本移地訓練，期盼在個人技術更上一層樓。（編輯：高照芬）1140425

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楊勇緯
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劉文
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