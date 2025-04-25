楊勇緯柔道亞錦賽摘銀 教練滿意整體表現

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（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天在亞洲柔道錦標賽的男子60公斤級金牌戰落敗，連兩年「銀」恨，教練劉文等表示，雖然有點可惜，但滿意愛徒整體表現。

今年亞洲柔道錦標賽在泰國舉行，睽違近9個月重返國際賽場的台灣柔道名將楊勇緯今天以頭號種子身分征戰男子60公斤級，尋求生涯首面亞錦賽金牌，首輪輪空的他，順利連過3關，尤其4強戰擊敗哈薩克好手達夫拉特夫（Sherzod Davlatov），成功晉級金牌戰。

金牌戰面對勁敵22歲日本新星中村太樹，楊勇緯與對手一路纏鬥，可惜在正規時間結束前遭壓制落敗，無緣延長戰線，苦吞對戰4連敗，連續兩年柔道亞錦賽以銀牌作收，不過本季首面獎牌仍順利到手。

教練劉文等賽後接受中央社採訪時指出，這次亞錦賽主要想讓楊勇緯找回比賽節奏，同時適應今年初柔道實施的新規則，「我覺得他慢慢有把狀態表現出來，前面第1場還是比較保守一點，但後面整個有發揮出來，包含金牌戰前半段也保持的很好，比較可惜關鍵時刻被對手掌握到。」

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劉文等提到，在柔道實施新規則下，其實對楊勇緯有利，因為只要壓制5秒就算得分，「不過畢竟只是小幅度改變規則，對比賽過程沒有太大影響，所以我覺得重點是適應新的規則。」

楊勇緯預計明天搭機返回台灣，劉文等表示，接下來將專注備戰5月9日舉行的哈薩克大滿貫賽，並將重點擺在6月在匈牙利登場的世界柔道錦標賽。（編輯：龍柏安）1140425