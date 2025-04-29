石萬金7局優質先發助雄鷹搶勝 悍將吞4連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職業棒球大聯盟雄鷹洋投石萬金今天先發前6局沒被敲安打，7局被悍將野手高國麟轟陽春砲，7局失1分優質先發，率隊7比4勝悍將，悍將吞4連敗；石萬金中職首勝、首座單場MVP。

台鋼雄鷹隊在主場澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊，開賽就有攻勢，1局下曾子祐敲出安打、盜上二壘，2人出局後魔鷹（Steven Moya）敲出2分砲，幫球隊取得領先，為個人本季第2轟。

雄鷹3局下攻勢再起，從曾子祐二壘打開始，王博玄、王柏融、魔鷹、藍寅倫、郭阜林接連敲出安打先拿3分，打退悍將先發投手黃保羅，紀慶然高飛犧牲打送回團隊第6分，林家鋐補上安打，再添1分保險分。

石萬金（Spenser Watkins）展現壓制力， 前6局僅讓悍將打者靠保送上壘、無失分，直到7局2人出局後被高國麟敲出陽春砲，但接著讓打者敲出滾地球出局、沒擴大失分危機。

石萬金總計用103球投7局，唯一被敲的安打就是全壘打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，拿下個人本季首勝，首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

石萬金接受主場MVP訪問時表示，很開心拿下首勝、首座MVP，更開心的是在主場幫球隊搶下勝利，謝謝隊友火力支援及捕手陳致嘉引導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於是否想過挑戰無安打比賽，石萬金說，投手當然希望每場比賽都是無安打，感謝隊友比賽前半段就打下很多分數，讓他即使犯錯也不會太緊張，可較舒服投球，最重要還是球隊勝利。

黃保羅3局1個出局數沒抓到就退場，紀錄上以66球投2局，被敲出9支安打，投出1次三振、無四死球保送，失掉7分（4分責失分）、吞本季首敗；悍將7局追1分，8局上再拿3分，追分不及，吞下近期4連敗。（編輯：李明宗）1140429