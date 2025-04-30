傅兆玄全大運跳高摘金 挑戰全國紀錄差一點嘆可惜

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（中央社記者黃巧雯台南30日電）台灣體育運動大學傅兆玄今天在全大運男子跳高決賽挑戰全國紀錄，但因臀部碰到2公尺31高度的橫竿，以失敗收場，最終以2公尺26摘金。他表示，感覺很有機會，非常可惜。

台灣跳高3雄齊聚在114年台南全大運男子跳高決賽，虎尾科大葉柏廷去年在全大運以2公尺30改寫全國紀錄，今天與傅兆玄、高雄師範大學蔡維智同場競技。

傅兆玄面對2公尺26高度，一跳就過關，接著挑戰2公尺31，臀部卻碰到橫竿，隨後為爭取更多時間調整，選擇放棄第2跳，可惜第3跳仍失敗，以2公尺26成績，繼112年後再度奪得金牌。

傅兆玄接受媒體聯訪時表示，儘管今年開季首站春季盃跳出生涯最佳2公尺27，但自認感覺沒想像中好，後來舊傷復發，3、4月都在治療，因此抱持著平常心參加全大運。

「今天跳完還是有點怕怕感覺。」傅兆玄表示，賽前訓練有幾跳角度不對，痛到有點跳不下去。

傅兆玄賽後檢視挑戰2公尺31第1跳的影片，他表示，感覺很有機會，真的非常可惜，似乎是臀部或後腿碰到，會再與教練討論接下來如何將狀況調整至最佳。

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談到第2跳選擇放棄，傅兆玄指出，除了教練考量他先前有傷、避免連續跳外，當下還有公開女生組1萬公尺在進行中，感覺有點被打亂節奏，但後來似乎因為休息太久，身體有點冷掉。

另外，葉柏廷、蔡維智分別在第2、3跳躍過2公尺17，最終由葉柏廷收下銅牌，蔡維智以第4名作收，國立體大張騰仁繳出生涯最佳2公尺23帶走銀牌。（編輯：管中維）1140430