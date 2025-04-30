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蔣少宏轟布雷克3分砲 味全龍2連勝超車獅隊

2025/4/30 21:44（4/30 22:01 更新）
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中華職棒味全龍隊蔣少宏（圖）在30日賽事轟出3分砲，全場敲出2支安打，包辦3打點、2得分，終場龍隊以7比1擊退統一獅。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月30日
中華職棒味全龍隊蔣少宏（圖）在30日賽事轟出3分砲，全場敲出2支安打，包辦3打點、2得分，終場龍隊以7比1擊退統一獅。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍隊蔣少宏棒打布雷克3分砲，劉基鴻也有陽春砲演出，加上鋼龍6局優質先發，終場龍隊以7比1擊退統一獅隊，戰績超車獅隊成為第1名。

龍隊在2局下就展開攻勢，郭嚴文、張政禹、郭天信敲安打得1分後，陳子豪再擊出高飛犧牲打、攻下1分；3局下蔣少宏從統一獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）手中轟出3分砲，4局下劉基鴻再敲陽春砲，龍隊取得6比0領先。

獅隊在5局上靠著林靖凱、邱智呈敲安打，追回1分；不過6局下龍隊的蔣少宏、陳子豪敲安打後，李凱威獲保送形成滿壘，劉基鴻再擊出高飛犧牲打送回1分，終場龍隊以7比1擊退獅隊，拿下2連勝，超車獅隊暫居第1名，領先0.5場勝差。

此戰蔣少宏4打數敲出2支安打，包括1發全壘打，包辦3打點、2得分，獲選為單場最有價值球員（MVP）。賽後蔣少宏接受現場主持人訪問時表示：「其實低潮了滿長一陣子，當下希望把球打到外野，因為自己腳不夠快怕雙殺，剛好也有好結果（全壘打）」。

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龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）此戰用92球投6局，被敲4支安打，投2次保送、6次三振，僅失1分演出優質先發，奪下本季第3勝。

獅隊先發洋投布雷克用71球僅投4局，被敲出8支安打、包含2發全壘打，失6分含5分責失，吞下敗投。（編輯：管中維）1140430

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