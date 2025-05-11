舉重亞錦賽 郭婞淳帶傷拚回2面銅牌

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（中央社記者黎建忠台北11日電）帶傷出征的台灣「舉重女神」郭婞淳，今天在於中國江山舉行的亞洲舉重錦標賽女子59公斤級，以抓舉95公斤、挺舉125公斤、總和220公斤，帶回挺舉和總和2面銅牌。

去年8月巴黎奧運替台灣帶回1面銅牌的郭婞淳，一直休息到這個月才首度征戰國際賽場。今天登場的舉重亞錦賽女子59公斤級共8人參賽，現年31歲的郭婞淳已是年紀最大的選手。

率先登場的抓舉，郭婞淳開把重量95公斤順利舉起，但接著第2、3次試舉挑戰98公斤，都在經由技術委員審視過後，認定左手曲肘而判定無效，最終抓舉就以95公斤排在第5名。

來到郭婞淳擅長的挺舉項目，開把重量120公斤成功扛起，只不過下台回到休息室的路上，她始終扶著右邊腰部且面露痛苦。

儘管如此，郭婞淳仍頂住壓力和身體不適，第2次試舉挑戰125公斤失敗，在短暫休息後，連續第3次試舉，這次穩穩撐住槓鈴，也確定至少拿下挺舉和總和雙面銅牌。

教練林敬能今天在接受中央社記者訪問時表示，目前郭婞淳就是帶著恢復8成傷勢的狀態出賽，這場亞錦賽就當作以賽代訓，目標還是放在年底世錦賽以及明年名古屋亞運。

林敬能強調，對於今天這個成績並不意外，練習時就有過95、120公斤的成績，「只能說現在各國都在慢慢進步，這個環境不進則退，更改新的量級後，更需要步步為營。」

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郭婞淳提到，很久沒有參加國際賽，還是會有些緊張和興奮，知道自己身體狀況如何，就是盡力試試看，畢竟未來還有很長的路要努力。

來自北韓的世界紀錄保持人金日景，今天則以抓舉103公斤、挺舉132公斤、總和235公斤，成功摘下3面金牌。（編輯：張雅淨）1140511