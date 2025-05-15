林立轟超前3分砲桃猿擊退獅 歸功陳晨威追平安

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿本來落後，不過陳晨威敲追平安打後，林立一棒轟超前3分砲，最終桃猿以4比1擊退統一獅隊。賽後林立認為，前面陳晨威的安打更重要。

獅隊在1局上率先攻下分數，林佳緯、陳傑憲、胡金龍接連敲出安打，攻下1分；不過桃猿在5局下展開反攻，一、二壘有人時，陳晨威敲出安打，攻下追平分，接著林立更是從梅賽斯（Cristopher Mercedes）手中轟出3分砲，一棒超前比分，本季第5轟出爐。

終場桃猿就以4比1擊退獅隊，奪下2連勝，目前暫居第4名。獅隊則是吞下2連敗，目前與味全龍隊並列第1名。

林立之前因為左腳踝受傷缺陣，直到昨天回歸先發打序，今天就有關鍵表現。賽後接受現場主持人訪問時，林立表示，「我還在場上，我有健康的身體，才能在場上表現。」

林立也提到，獅隊是現在聯盟第1的球隊，當然會想拿下勝利，「今天是因為有前面上壘的人、晨威送回追平分，關鍵不是在我，而是我身後的隊友，對方（梅賽斯）直球非常有速度，當下情況當然是以直球為主，是我運氣比較好一點，我還是覺得晨威這支安打比較重要。」

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桃猿先發投手霸鉧德（Jonathan Bermudez）此戰用86球投5局，被敲出6支安打，出現3次四壞球保送、1次觸身球保送，投出3次三振，失掉1分，奪下本季第2勝。接著莊昕諺、王志煊、呂詠臻、朱承洋、陳柏豪接連登板，都沒有失分。

獅隊先發投手梅賽斯則是用93球投6局，被敲出6支安打，出現1次四壞球保送、1次觸身球保送，投出4次三振，失掉4分吞下敗投。（編輯：吳素柔）1140515