大谷翔平連2戰首局首打席開轟 獨居聯盟全壘打王[影]

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（中央社克里夫蘭26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇的大谷翔平連續2戰首局首打席開轟，不但協助全隊以7比2擊敗克里夫蘭守護者，同時個人也以19支全壘打領先全聯盟。

大谷今天揮出本季第19支全壘打，超越紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與費城費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）的18支，獨居聯盟全壘打王。

美聯社報導，道奇先前在與紐約大都會的系列賽中3戰2負，如今在對上守護者強力反彈，隊中史密斯（Will Smith）本場也有開轟，同時前5棒打者貢獻全隊今天8支安打中的7支。

大谷第1局沒有浪費任何時間，登場就把威廉斯（Gavin Williams）投出的第1球揮成全壘打。這個內角偏低的速球被大谷打上右外野看台，也是他今年第2次在第1球就擊出全壘打。

這是大谷本季第5支首打席全壘打，也是他2018年從日本轉戰大聯盟以來的第17次。此外，這是大谷首次在球季中的6月1日以前擊出19支全壘打。

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道奇本戰由山本由伸主投6局失2分，投出7次三振。這名日本右投的防禦率為1.97，在大聯盟排名第6。

道奇第2局添1分，並在第5局憑著耶南德茲（Teoscar Hernandez）的一壘安打與蒙西（Max Muncy）的高飛犧牲打拿下2分保險分。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140527