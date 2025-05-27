獅與兄弟、龍隊對戰劣勢 林岳平點出關鍵在守備

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職統一獅隊本季對戰中信兄弟、味全龍隊多居劣勢，獅隊總教練林岳平分析主要差別在「守備」，守備好會讓投手安定、能阻斷對手攻勢，面對兄弟和龍隊，沒有犯錯才有機會贏球。

統一7-ELEVEn獅隊今天賽前上半季戰績暫居首位，但與排名第2的味全龍、第3的中信兄弟勝差不大。獅隊今年對戰兄弟明顯居於劣勢，10場比賽僅拿2勝，與龍隊7場比賽則拿3勝，對戰明顯居於優勢的則是對富邦悍將7戰全勝，對台鋼雄鷹9場贏7場。

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獅隊總教練林岳平被問起差異直言「是守備」，對上像兄弟、龍隊這樣守備穩定的球隊，好的攻擊也可能變成死球，與兄弟、龍隊交手，對手總能多有2、3個好守備拿到出局數，也讓獅隊攻擊上可形成安打的機會減少。

林岳平提到，這當然與球隊的隊形有關係，守備好也會讓投手更安定，對戰隊伍的守備好，攻擊就會受阻礙，「我們的狀況就是守備會多讓對方得個1、2分」，而投手沒有強大到可以守住所有局面，一來一往形成落差，直言與兄弟、龍隊交手，沒有犯錯才有可能贏球。（編輯：張雅淨）1140527