古林睿煬先發對阪神虎 投到3局突傷退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊24歲投手古林睿煬今天先發對戰阪神虎隊，投到3局1人出局後，面對中野拓夢打席1好球後突然傷退，總計投2.1局無失分，最快球速155公里。

古林睿煬在主場ES CON FIELD HOKKAIDO跨聯盟交流賽先發對阪神虎，1局上1人出局後被中野拓夢敲出安打、盜上二壘，接著讓森下翔太敲出中外野方向飛球出局，再三振佐藤輝明。

古林睿煬2局上被首名打者大山悠輔敲出安打，接著依序讓打者敲出游擊方向滾地球、三振豊田寬，再讓木浪聖也敲出左外野方向飛球出局，沒讓對手延續攻勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

古林睿煬3局上續投有狀況，1人出局後被近本光司敲出右外野方向安打，面對中野拓夢打席時，近本光司盜上二壘，1好球、二壘有人狀況，古林睿煬突然退場，改由隊友齋藤友貴哉接替登板投球。

古林睿煬總計用39球投2.1局，被敲出3支安打，投出2次三振、無四死球保送，無失分，退場時兩隊0比0平手。（編輯：李明宗）1140603