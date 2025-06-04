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威能帝6局好投、德保拉突然退場 桃猿擊退兄弟

2025/6/4 23:06（6/4 23:52 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職今天在桃園棒球場的賽事雖一度因雨暫停，所幸最後仍順利完賽，樂天桃猿洋投威能帝繳出6局優質先發，中信兄弟先發德保拉投到第3局突然退場，終場桃猿以8比2搶勝。

1局上兄弟的江坤宇遭觸身球上壘後，王威晨再敲出二壘安打，率先攻下1分；2局下桃猿的林智平選到保送，林子偉、宋嘉翔再接連敲安打，攻下1分追平，之後馬傑森再度獲保送、形成滿壘，1出局時因為現場雨勢過大比賽暫停。

恢復賽事之後，林政華犧牲觸擊帶有1分打點，超前比分，陳晨威再敲安打送回2分；兄弟在5局上追回1分。

不過7局下桃猿的陳晨威、成晉敲安打後，林立敲出二壘安打，帶有2分打點；8局下林政華再敲2打點安打，終場桃猿隊就以8比2擊退兄弟。

桃猿隊先發投手威能帝（Pedro Fernandez）此戰用93球投6局，被敲出6支安打，出現1次觸身球保送，送出2次三振，失掉2分演出優質先發，經過因雨暫停後仍繳出好投，獲選為單場MVP，拿下本季第6勝。接著呂詠臻、朱承洋、陳柏豪各投1局，都沒有失分。

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兄弟先發投手德保拉（Jose De Paula）則是僅用54球投2局，被敲出4支安打，投2次保送、1次三振，失掉4分吞下敗投。

德保拉在3局下被敲安打、自己發生守備失誤之後，沒有等到投手教練王建民上丘換投，就自行走下場，兄弟緊急推出謝榮豪登板。（編輯：龍柏安）1140604

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