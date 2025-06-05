少棒LLB中階組亞太賽6/16開打 挑戰美國世界賽

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽16日起將在台北青年公園棒球場舉行，代表台灣出賽的WHB魔法師隊預賽與日本、香港、紐西蘭同組，挑戰前往美國世界賽門票。

今年中階組賽事亞太暨中東區共有8支國家地區報名參賽，台灣隊被分在B組，與日本、香港、紐西蘭同組；A組則有印尼、韓國、菲律賓、泰國等4隊，預賽分組前2將晉級交叉4強對戰，爭取21日晚間冠軍戰資格。

本屆賽事冠軍將可代表亞太暨中東區，參加7月27日至8月3日於美國加州利弗莫爾（Livermore, Calif）舉行的世界賽。代表台灣隊的WHB魔法師隊今年先在5月舉行的TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB 50/70）拿下冠軍取得代表權，誓言將冠軍留在台灣，前進美國世界賽。

這次是台灣第2度參與中階組（LLB 50/70），連續2年皆由WHB魔法師取得代表資格，去年首度參與，拿下台灣隊在這項賽事中亞太暨中東區歷史性的首勝，並帶回第3名佳績。

賽事將在台北青年公園棒球場舉行，中階組（LLB 5070）是世界少棒聯盟作為銜接青少棒與少棒間的組別，投手距離50英呎，壘間距離70英呎，因而以「50/70」為代稱。

台灣世界少棒聯盟表示，本次賽事是青年公園在改換為人工草皮後的首次正式國際賽事，也是台灣世界少棒聯盟成立後首次承接亞太暨中東區的資格賽，受到總會重視，希望將來能夠爭取其他組別賽事來台舉辦。

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2009年LLB少棒組亞太區資格賽曾在青年公園舉行，當年台灣隊激戰後順利取得冠軍，前往美國參賽，最終獲得亞軍，其中宋文華、高宇杰、瑪仕革斯．俄霸律尼（歐晉）等人都是當年主力球員。

本屆所有賽事將安排轉播，除了在官方粉絲頁提供觀看連結外，在Get win sport YouTube 及Twitch頻道能收看得到全部直播比賽。此外，愛爾達體育台、緯來電視網、Hami Video及公視+也將看得到本次賽事。（編輯：李淑華）1140605