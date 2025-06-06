布雷克用PitchCom節奏不同 獅隊3轟擊退龍

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與味全龍交手，投打發揮，陳傑憲、林安可、林子豪都開轟，布雷克首度使用PitchCom系統節奏修正奏效，7局失1分優質先發，助隊以7比4拿下近期2連勝。

獅隊作客天母棒球場與龍隊交手，獅隊2局上林安可選到保送上壘，潘傑楷二壘打送回團隊第1分，再靠著保送、滾地球添分，3局上林安可適時三壘打送回第3分。

獅隊5局上2人出局後陳傑憲敲出陽春砲，為個人本季第3轟，林安可接著開轟，個人本季第7轟為陽春砲，林子豪6局上也敲出陽春砲，為個人本季7轟。

獅隊7局上再起攻勢，邱智呈內野安打，靠著滾地球、林安可二壘打再添1分保險分；林安可前4打席選到1次四壞保送，依序敲出三壘打、全壘打、二壘打，差1支一壘安打無緣完全打擊，單場3安3打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）開賽連抓12個出局數，直到5局下才被朱育賢敲出第1支安打，但穩守不失分，直到7局下1人出局後被郭天信敲出陽春砲失分。

布雷克用99球投7局，僅被敲出2支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第4勝。

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獅隊總教練林岳平透露，布雷克有些修正和改變，之前沒有使用電子暗號系統PitchCom，今天首度採用，想法差不多，但配球節奏有點不一樣。

龍隊比賽後半段追分都是靠著全壘打，吉力吉撈．鞏冠8局下陽春砲，9局下敲出2分砲，但龍隊攻勢沒能延續吞敗。（編輯：管中維）1140606