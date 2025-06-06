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林安可最後打席仍全力揮 差一壘安打完全打擊[影]

2025/6/6 21:59（6/6 22:26 更新）
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中華職棒統一獅隊林安可（圖）6日例行賽陸續敲出三壘打、全壘打、二壘打，只差一壘安打就能完成完全打擊。他賽後受訪表示，紀錄可遇不可求。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月6日
中華職棒統一獅隊林安可（圖）6日例行賽陸續敲出三壘打、全壘打、二壘打，只差一壘安打就能完成完全打擊。他賽後受訪表示，紀錄可遇不可求。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月6日
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）差一壘安打就完全打擊的中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊野手林安可今天說，沒什麼安打是簡單的，紀錄可遇不可求；獅隊總教練林岳平說，感覺林安可最後打席不只想打安打。

林安可曾5次有機會挑戰完全打擊，4次差三壘安打、1次差二壘打，晚間在天母棒球場交手味全龍隊，3局上敲出三壘打，5局上開轟，7局上敲出二壘打聽牌，9局最後打擊機會敲出左外野方向飛球出局。

林岳平表示，林安可最後打席看起來不只想追求安打、追尋紀錄，而是面對每顆球都全力揮擊。

林安可說，知道差1支一壘安打有機會挑戰紀錄，但最後打席還是正常打，希望把球打越遠越好，紀錄就順其自然，太刻意不一定打得好，無緣紀錄就「下次再來」。

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他說，上半季接近尾聲，每場比賽都很重要，可贏下的比賽都想拿下。

至於個人本季第7轟出爐、也是中職生涯百轟倒數的第96轟，林安可笑說，正常打、球季還很長。（編輯：李明宗）1140606

#中華職業棒球大聯盟
#天母棒球場
#味全龍隊
#林岳平
#林安可
#統一7-ELEVEn獅隊
影片來源：CPBL 中華職棒
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