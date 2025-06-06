林安可最後打席仍全力揮 差一壘安打完全打擊[影]

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）差一壘安打就完全打擊的中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊野手林安可今天說，沒什麼安打是簡單的，紀錄可遇不可求；獅隊總教練林岳平說，感覺林安可最後打席不只想打安打。

林安可曾5次有機會挑戰完全打擊，4次差三壘安打、1次差二壘打，晚間在天母棒球場交手味全龍隊，3局上敲出三壘打，5局上開轟，7局上敲出二壘打聽牌，9局最後打擊機會敲出左外野方向飛球出局。

林岳平表示，林安可最後打席看起來不只想追求安打、追尋紀錄，而是面對每顆球都全力揮擊。

林安可說，知道差1支一壘安打有機會挑戰紀錄，但最後打席還是正常打，希望把球打越遠越好，紀錄就順其自然，太刻意不一定打得好，無緣紀錄就「下次再來」。

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他說，上半季接近尾聲，每場比賽都很重要，可贏下的比賽都想拿下。

至於個人本季第7轟出爐、也是中職生涯百轟倒數的第96轟，林安可笑說，正常打、球季還很長。（編輯：李明宗）1140606

影片來源：CPBL 中華職棒