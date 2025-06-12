悍將上半季遭淘汰後 許銘傑轉任一軍投手教練

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職富邦悍將上半季戰績不佳，目前上半季已經遭到淘汰，球團今天宣布教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑轉任為一軍投手教練，原一軍投手教練郭勇志調整職務為一軍牛棚教練。

本季上半季悍將戰績不佳，目前戰績12勝33敗、勝率2成67，慘居墊底，且與龍頭統一獅隊有多達16場勝差，上半季已經遭到淘汰，無緣挑戰季冠軍。投手群除了傷兵問題，團體防禦率5.28也是最高，其中先發投手群防禦率5.34，牛棚投手群防禦率5.19。

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富邦悍將球團今天宣布教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑轉任為一軍投手教練；原一軍投手教練郭勇志調整職務為一軍牛棚教練。許銘傑曾在2017年擔任過中信兄弟教練，之後擔任過日職西武獅隊二軍投手教練，2021年到去年則是在樂天桃猿隊，今年轉戰富邦悍將。

悍將球團表示，進行教練團異動之後期盼提升投手團隊表現，協助悍將守住更多勝利。（編輯：林恕暉）1140612