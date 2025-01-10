雄鷹教練團 郭建霖、凃壯勳、鍾承祐加入二軍

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）迎接中職一軍第2個賽季的台鋼雄鷹隊今天公布新球季教練團，總教練洪一中續掌一軍兵符，網羅郭建霖、凃壯勳與鍾承祐加入二軍教練團，一軍打擊教練路易士改任二軍打擊教練。

郭建霖任二軍首席兼內野守備教練，凃壯勳為捕手教練、鍾承祐為外野守備兼跑壘教練，而球團希望借重路易士（Luis de los Santos）指導經驗，協助年輕打者成長，新球季將轉任二軍打擊教練。

雄鷹13日在高雄市國慶球場展開春訓，一、二軍總教練仍是洪一中、林振賢，鄧蒔陽以一軍首席兼內野守備教練身分輔佐洪一中，一軍打擊教練為蔡昱詳、投手統籌教練為橫田久則。

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原二軍內野守備教練邱俊文調整為一軍教練、原二軍助理投手教練葉詠捷調整為一軍牛棚教練、原一軍投手教練蕭任汶、牛棚教練沈柏蒼調整為二軍教練，原二軍助理投手教練福永春吾調整為育成部門教練。

一軍體能總監同樣由日籍教練里隆文擔任，原二軍外野守備兼跑壘教練吳承翰調整為一軍體能教練，林大展則擔任二軍體能兼跑壘教練。（編輯：李明宗）1140110

迎接中華職業棒球大聯盟一軍第2個賽季的台鋼雄鷹隊今天公布新球季教練團，球團希望原一軍打擊教練路易士（Luis de los Santos）指導經驗，協助年輕打者成長，新球季將轉任二軍打擊教練。（中央社檔案照片）