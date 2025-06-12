呂忠翰無氧完攀世界第7高峰 鼓勵年輕人冒險追夢

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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣極限登山家呂忠翰今年5月無氧登頂世界第7高峰道拉吉里峰，完成生涯第10座無氧攀登8000公尺高峰。他今天在活動上鼓勵台灣年輕人，「要勇於冒險，朝夢想邁進。」

「阿果」呂忠翰從2018年就開始挑戰位於尼泊爾的道拉吉里峰（Dhaulagiri，海拔8167公尺），中間經歷4度失敗，直到今年5月和國際團隊通力合作下，才在第5次挑戰時，終於成功無氧登頂這座世界第7高峰。

呂忠翰今天在記者會上接受媒體訪問表示，這次最困難的應該就是「人和」的部分，因為攀登團隊有來自世界各國的人，彼此協調、溝通成為一大挑戰，「幸好大家還算是滿尊重我的，願意聽取我的意見和路線，才能這樣好手好腳回來。」

橘子關懷基金會從2021年開始和呂忠翰合作，推動「前進十四峰」計畫，目前還剩下最後4座，呂忠翰希望最晚能在2027年完成這個目標，而聖母峰則是最後一座挑戰的高峰。

呂忠翰強調，台灣缺少冒險的人，「所以我們透過無氧完攀，帶回一些山上和過程中的故事，希望能藉此渲染更多年輕人勇於挑戰自我、勇敢追夢。」

橘子關懷基金會執行長陳秉良表示，冒險不是要「冒著生命危險」，而是一種追求自我的過程，如何在有目標、有計畫的前提下去挑戰，這才是冒險精神的最大意義。

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呂忠翰的好友、同樣也是台灣極限登山好手張元植，在去年6月於攀爬法國白朗峰時墜崖過世。

呂忠翰有感而發地說：「如何面對死亡，也是登山過程中很好的一課，尤其8000公尺以上的高山，常會在快要登頂的路上看到許多屍體，這都提醒我們周遭的危險性。這次完攀，讓我感覺是帶著元植一起完成的挑戰。」（編輯：張雅淨）1140612