廣東淪陷 珠海確診非洲豬瘟疫情

（中央記者林克倫北京19日電）中國農業農村部新聞辦公室今天在官網發布，廣東省珠海市香洲區發生非洲豬瘟疫情。此為非洲豬瘟首次進入珠江流域，位置鄰近澳門，自此中國非洲豬瘟疫情擴及23省市自治區。

根據官網報導，19日15時，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診，廣東省珠海市香洲區一處屠宰場發生非洲豬瘟疫情。

報導說，截至目前，該屠宰場同批待宰生豬50頭，發病11頭，死亡11頭。疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。

當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。報導稱，目前，上述措施均已落實。

官方並未公布這批受感染豬隻的來源地，但可確信，非洲豬瘟疫情已進入廣東省。截至目前，中國已有23個省市自治區傳出非洲豬瘟，未傳疫情者僅剩伊斯蘭教信仰的新疆、寧夏、甘肅，以及山東、河北、廣西、海南與西藏等8個省市。（編輯：翟思嘉）1071219