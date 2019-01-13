旅外國人健保爭議多 修法研擬不得停保

（中央社記者張茗喧台北13日電）旅外國人回台爽用健保引起爭議，健保署統計每年約有8萬人回台就醫，花費健保資源超過2.8億元，部分立委提案修法規定只要有戶籍就必需繳健保費，不能因為住在國外就停保。

最近健保署公布一名長年住在國外的男性患者，明明積欠健保費超過新台幣2.5萬元，一年竟回台看病4次，用掉近72萬元健保費，讓健保署不得不對旅外欠費者祭出鎖卡措施。

相關健保爭議不只這一樁，依據健保法施行細則第37條規定，國人出國6個月以上，可事先辦理停保，回國後，只要仍有戶籍，就能立即復保；但如果3個月內又要停保出國，必須繳滿3個月健保費。換言之，繳3個月健保費就能任意使用健保資源，用完就停保走人。

民主進步黨立委林靜儀日前發文指出，許多旅外國人一出國就停保，要回台就醫時才辦理復保，只要繳3個月健保費，洗牙、裝假牙、換關節通通給付，直呼根本是健保的「任意門條款」，呼籲健保署立即修改健保法施行細則，刪除停保規定。

健保署承保組科長馮嘉柔告訴中央社記者，近年因藝人黃安回台高調用健保，引發民眾不滿，中國國民黨立委黃昭順去年5月即提議修法取消旅外國人停保規定，並將相關規定從施行細則層級提升至健保法位階，但草案至今仍躺在立法院，有待朝野協商。

為此，健保署也擬定類似草案，待衛生福利部、行政院審議核定後，就能送進立法院進行修法，但草案仍衛福部審議中。

馮嘉柔說，近日健保署多次和林靜儀開會討論此事，打算先修正施行細則，刪除停保規定、防堵漏洞。

她說，研擬未來只有失蹤人口、政府人員因公駐外、遠洋漁船人員，才可辦理停保，其餘如留學生、僑民等民眾即便要長期出國也不可停保，必須持續繳納健保費，直到出境滿2年遭到戶籍除籍後才能退保。

施行細則的修正草案仍須由衛生福利部拍板，衛福部社會保險司司長商東福受訪時表示，最早健保其實是沒有停保規定的，但為了許多到海外工作的民眾及留學生的權益 ，才新增了出國6個月可停保的規定。

去年立委提出修法草案後，衛福部曾找涉及留學生權益的教育部、涉及僑胞權益的僑委會及移民署開會，「多數人都希望維持現況」，衛福部也擔心若貿然修法禁止停保，未來又會面臨僑胞的就醫問題，商東福強調，會再了解現況並檢討政策走向。

根據健保署統計，每年短期復保又停保的民眾約有8萬人，其中多達8成5、約6.8萬人是透過戶籍地公所，以無職業的身分投保，每月健保費僅需自付6成、約新台幣749元，另外4成、約500元由政府用稅收支付。

許多旅外國人經濟能力也相對較好，但在台灣沒有置產、是否繳稅也未知，但每月僅需繳749元的健保費用，甚至有另外4成費用由政府支付，遭外界質疑不公平。

醫改會副執行長朱顯光受訪時表示，健保的精神和一般商業保險本來就不同，長期住在台灣的居民才是優先保護的對象，旅外國人沒有負擔繳稅等應負擔義務，卻享受和台灣人相同的權益，才會有不公平的質疑聲音出現。

朱顯光認為，取消停保制是合理的修正，他對此方向表示支持，但也認為健保費計算應改採「家戶總所得」制，並勾稽旅外國人在海外的收入，以此作為健保費計算依據，才能弭平民眾不滿。

否則像黃安這樣的案例，即便不停保，每個月也只要繳749元健保費，回台裝一次心臟支架就花掉42萬元，隨時看病吃到飽，根本問題仍然無法解決。（編輯：陳清芳）1080113