躲過牢獄之災 C羅逃稅被罰6.7億元

葡萄牙足球明星「C羅」羅納度因逃稅被罰款將近1900萬歐元，但根據西班牙法律，他將可躲過23個月牢獄之災。（圖取自facebook.com/Cristiano）

（中央社馬德里22日綜合外電報導）葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）因為逃稅被罰款將近1900萬歐元，但根據協議，他將可躲過23個月牢獄之災。

C羅2009年至2018年效力皇家馬德里，他遭指控藏匿2011年至2014年在西班牙的肖像權所得。

為解決逃稅指控，C羅同意繳交1880萬歐元（約新台幣6.7億元）罰款，並且接受緩刑宣告。

根據西班牙法律，初犯者2年以下有期徒刑可獲判緩刑，C羅不必坐牢。

現年33歲的C羅目前效力義甲祖文特斯（Juventus），他今天和未婚妻西班牙辣模羅德里格斯（Georgina Rodriguez）手牽手步出法院，C羅臉上帶著笑容，並停下來為球迷簽名，隨後搭上黑色轎車離去。

C羅在法院只停留大約15分鐘，只需在先前談好的協議上簽名即可。

C羅曾經5度獲選年度最佳球員，榮獲國際足球總會（FIFA）金球獎（Ballon d'Or）肯定。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080122