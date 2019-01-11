偵辦C羅性侵疑雲 美警方要求DNA檢體

34歲的拉斯維加斯前模特兒梅約加去年在內華達遞狀，指控羅納度（圖）在2009年6月13日性侵了她。（圖取自www.facebook.com/pg/Cristiano）

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）拉斯維加斯警方要求足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）提供DNA檢體，以調查這名祖文特斯前鋒遭控的性侵案。

羅納度的律師克利斯提安森（Peter Christiansen）淡化了這份送到義大利當局令狀的重要性，並在今天透過一紙聲明告訴法新社，這是標準作業程序。

聲明中寫道：「羅納度先生今天一如往常地主張，2009年在洛杉磯的事，本質上是兩情相悅的，因此若驗出他的DNA其實並不意外，警方在調查時提出這個標準程序要求，也不奇怪。」

34歲的拉斯維加斯前模特兒梅約加（Kathryn Mayorga）去年在內華達遞狀，指控羅納度在2009年6月13日性侵了她，時間點就在他從英格蘭足球超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）轉隊到西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里（Real Madrid）前。

33歲的羅納度極力否認這樣的指控，並獲得現在所屬的義大利甲級聯賽祖文特斯隊（Juventus）支持。

梅約加控訴C羅在拉斯維加斯的飯店性侵了她，有報導指稱有人付給她37萬5000美元（約新台幣1154萬元）的封口費，要她保持沈默。

梅約加的律師先前表示，梅約加同意庭外和解，以讓她的名字不被公開，但受反性騷擾的「#我也是」（#MeToo）運動啟發，才決定說出來。

根據梅約加的訴狀，她和羅納度在拉斯維加斯的夜店相遇，然後隨他和其他人到了他的飯店套房，發生了梅約加聲稱的性侵案。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080111