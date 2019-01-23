智慧財產權打混仗 美媒：白宮取消劉鶴訪美

（中央社記者鄭崇生華盛頓22日專電）美國媒體CNBC今天報導，白宮已主動取消中國國務院副總理劉鶴月底原訂的訪美行程，原因是白宮認為，劉鶴若在智慧財產權保護上無法提出具體可行方案，就別訪美了。

英國「金融時報」最早報導白宮取消劉鶴訪問的消息，而CNBC稍早引述知情人士的話表示，白宮負責貿易政策的相關官員認為，智慧財產權保護上，仍是美中貿易會談不可或缺的核心議題，而如果中方代表、也就是劉鶴無法拿出具體可行的方案，美國建議中方就別來訪問了。

中國商務部新聞發言人高峰17日才公開證實，劉鶴將於1月30日至31日訪問美國，與美方就兩國經貿問題進行磋商。

根據CNBC，白宮方面是美東時間約18日與19日期間就安排這次劉鶴會談訪問時，有了上述決定。

截至發稿，包括貿易代表署及財政部都未證實或否認白宮決定取消劉鶴訪美，然而，這對一向重視面子的中國官場文化來說，北京官方已公開證實的訪問計畫，卻在成行前夕傳出遭取消消息，也勢必為接下來的美中貿易談判帶來影響。

美國股市已率先反映對這一訊息的悲觀看法，截至發稿，道瓊工業指數及那斯達克指數雙雙走跌。

然而，回看美國總統川普昨天的推文，他要中國「別鬧了」，川普說，中國近來經濟數據顯示，經濟成長速度創1990年以來最低，「對中國而言，最終達成『真正協議』是很有意義的」，已透露美國對與中國談判上採取的策略與立場。

川普與中國國家主席習近平去年底於阿根廷會面後達成共識，川普同意，暫緩將中國2000億美元商品課徵10%關稅升至25%，但期限只有90天，在3月1日前，若雙方仍談不攏，美國會恢復加徵關稅。

美方始終認為，中國必須啟動結構性改革，近來甚至傳出美國要求能對中國的改革有定期審視的機制，然而，習近平去年底在「改革開放40週年」慶祝大會上聲明，中國「該改的、能改的，我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」，被視為是對美國要求的結構改革釋出拒絕訊號。

美國輿論分析，川普政府對北京會啟動重大經濟結構改革的期望越來越悲觀，而川普已多次講白，能和中國談成協議是好事，但如果談不成，就恢復徵稅。

美國目前對中國500億美元的商品課徵25%關稅，另外有2000億美元的商品目前課徵10%關稅，原定1月1日起升至25%的關稅，在90天談判期間暫緩調升。（編輯：陳政一）1080123