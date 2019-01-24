蔡總統：台灣不會放棄持續爭取國際空間

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今接見友邦駐紐約聯合國常任代表及副常任代表訪問團指出，參與聯合國體系一直是台灣人民共同期待，台灣不會放棄持續爭取國際空間，也絕對有能力為世界做更多貢獻。

蔡總統今天在總統府接見「友邦駐紐約聯合國常任代表及副常任代表訪問團」，她感謝訪賓們在聯合國時，經常為台灣發聲。

她說，台灣要走向世界，友邦就是台灣跟國際重要的連結，因此台灣這2年來不斷加強與友邦交流合作，她率團訪問過在座訪賓的國家，包括馬紹爾群島、吐瓦魯以及史瓦帝尼。

蔡總統指出，每一次的互動，彼此的關係都更加緊密，她也期待這次訪賓們來台，可以進一步了解台灣政治、經濟以及民主社會發展的最新情形，以及台灣推動綠能科技、永續發展的經驗，一起發掘更多的合作機會。

另外，蔡總統也感謝友邦在聯合國的場域，協助台灣爭取國際參與，「參與聯合國體系一直是我們台灣人民共同的期待，我要告訴各位，台灣不會放棄持續爭取國際空間，我們也絕對有能力為世界做出更多的貢獻。」

她說，全球化時代，國與國之間人民的互動、貿易交流愈來愈頻繁，許多像永續發展、全球衛生安全，甚至是飛安等議題，都需要世界各國一起努力。全球要打造健全的合作網路，「台灣更不應該被排除在外」。

蔡總統表示，台灣十分樂意跟友邦國家一起打造永續發展的未來，不論是綠能產業、醫療、農技或是韌性城市等各領域，台灣與友邦國家都可以加強資訊交流，推動合作計畫，加速落實永續發展的目標。（編輯：楊凱翔）1080124