經歷手術低潮 喬科維奇澳網7度封王：難以言語形容

（中央社墨爾本27日綜合外電報導）世界球王塞爾維亞名將「喬帥」喬科維奇今天痛宰西班牙勁敵納達爾，抱走破紀錄的生涯第7座澳洲網球公開賽男單金盃，他賽後表示，這真是令人驚喜的一刻，他難以言語形容。

喬科維奇（Novak Djokovic）情緒激動地表示：「我只想試著回顧過去12個月所經歷的一切。」他停頓下來深呼吸，重新整理情緒，強忍住淚水。

他說：「整整12個月前，我接受手術。」他說的是手肘手術，這讓他的世界排名跌出20名之外，之後東山再起贏得溫布頓大賽和美國公開賽冠軍。

他強調：「如今，現在站在各位面前，贏得此項錦標以及四大賽中的3項冠軍，這真是令人驚喜的一刻，難以言語形容。」

納達爾（Rafael Nadal）賽後表示：「即便今晚我沒有拿出最佳表現，我的對手當然比我打得好太多了。過去一年，我經歷艱困時刻，直到澳網第一輪我才能重拾球拍競技，即便今晚不屬於我，對我而言仍然十分重要，因為我已揮別舊傷重新出發。」

喬科維奇強調，他們兩人去年都是為傷勢所苦。他談到納達爾時說：「顯然今晚是一場硬仗，但是…你傷癒復出，揮別去年9月以來的停賽狀態。你向我、其他所有同儕以及全球許多年輕選手展現了何謂奮戰精神與韌性。」（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080128