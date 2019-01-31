需求放緩廠商保守 製造業景氣燈號連2藍

台經院發布2018年12月製造業景氣燈號，連續第2個月亮出代表衰退的藍燈，回顧2018年全年製造業燈號表現，出現過2次綠燈、4次藍燈，其餘都是黃藍燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北31日電）台經院今天發布2018年12月製造業景氣燈號，在全球需求放緩、國際原油價格走低、電子產業淡季效應、廠商保守觀望等因素影響之下，製造業景氣燈號連續第2個月亮出代表衰退的藍燈。

台灣經濟研究院分析，去年12月國內製造業相關數據表現依舊不佳，拖累售價面與需求面指標，不過因下游原料成本壓力減緩，加上廠商對於當月景氣看壞程度較上月低，有利於成本面與經營環境面表現；整體製造業景氣信號值雖較11月微幅增加0.08分至10.08分，但燈號續為藍燈。

回顧2018年全年製造業燈號表現，2018年出現過2次綠燈、4次藍燈，其餘都是黃藍燈；台經院表示，整體而言，台灣經濟2018年上半年仍有良好表現，不僅出口持續兩位數成長，股市也維持在萬點行情，使得經濟成長率維持在3%以上。

不過台經院指出，第3季起，台灣出口成長開始下滑，11、12月甚至出現負成長，除了基期因素，占台灣出口高達4成的電子零組件及資通訊產品成長率不如2017年，占比3成的原物料相關商品也受到油價下跌拖累，加上美中貿易戰不利因素發酵，使得廠商對於未來景氣看法轉為保守。

展望2019年，台經院表示，國際預測機構普遍預期今年全球經濟成長不如去年，加上行動通訊裝置成長飽和、國際原油價格大幅修正，全球貿易將受到影響，國內出口也難維持前2年的高成長表現。

台經院最後指出，儘管半導體業有來自於新興科技領域的需求拉抬，但受到智慧型手機出貨量表現不如預期，加上記憶體價格反轉向下，將使得2019年國內半導體業產值成長幅度不如去年，因此預估2019年製造業各大類與整體製造業景氣燈號均呈黃藍燈。（編輯：趙蔚蘭）1080131