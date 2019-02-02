庹宗華機上疑酒後騷擾空姐 華航不排除協助提告

庹宗華2日傳出在飛往新加坡的華航班機上酒醉失態，下機後即被警方帶走接受調查。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北2日電）藝人庹宗華傳出在飛往新加坡的華航班機上酒後鬧事，華航表示，「一名旅客」疑似觸摸組員身體並嚴重影響其他旅客，基於航空保安因素通知新加坡航警，同時不排除協助組員提告。

以「報告班長」電影走紅的資深藝人庹宗華，今天傳出在飛往新加坡的華航班機上酒醉失態，甚至還騷擾空服員。

中央社記者今天向中華航空公司求證庹宗華是否真的在機上酒醉鬧事，華航回應表示，CI751班機昨天從台北飛往新加坡途中，「一名旅客」在飛行途中酒醉失態，疑似觸摸組員身體並嚴重影響其他旅客，經客艙經理勸阻仍無效，機長基於航空保安因素通知新加坡航警，旅客下機後即被警方帶走接受調查。

華航表示，會尊重同仁意願，不排除協助被騷擾組員提告，不過，相關細節不便說明。

華航進一步強調，尊重每一位乘客，希望每一位華航乘客在旅途中都有舒適愉快的經驗，但所有工作同仁的安全與尊嚴，都應受到完整保障。

對於這起爭議，庹宗華稍早曾透過影片向外界說明，強調昨天在飛機上喝點酒，要過年了，比較興奮一點，聲音大聲了點，「真的不好意思，如果說有打擾到別人的話，我在這邊道歉，但我覺得應該還好，不好意思讓大家擔心」。（編輯：林淑媛）1080202