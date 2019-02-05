聯合國報告：美中貿易戰 歐盟恐成大贏家

（中央社日內瓦4日綜合外電報導）聯合國貿易和發展會議今天表示，美中貿易戰，華府和北京都無法從中獲利，其他國家將受惠，當中最大贏家恐怕是歐洲聯盟。

路透社報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，美國計劃下月對中國輸美商品加徵關稅，恐引發全球經濟走下坡，讓其他國家乘隙而入，接收價值約2000億美元的中國商品。

法新社報導，UNCTAD發表一項名為「貿易戰：得與失」（The Trade Wars: The Pain and the Gain）的報告中指出：「雙邊關稅措施改變了全球競爭力，受惠的將是在未受關稅直接衝擊國家營運的企業。」

報告中預測，美中貿易戰，歐盟將是最大的贏家，接收700億美元貿易額，日本、墨西哥和加拿大則將各拿下200億美元。

美國去年以懲罰中國不公平貿易行為為由，對價值2500億美元中國商品加徵10%-25%關稅，並揚言若不能在休兵期限3月1日前敲定協議，將把10%的關稅提高至25%。

UNCTAD國際貿易部門主管寇克韓密爾頓（Pamela Coke-Hamilton）說：「影響非同小可。對整個國際貿易體系將造成相當負面的影響。」

寇克韓密爾頓說，美國加徵關稅，加上中國以牙還牙的報復措施，將造成商品和金融市場動盪，引發經濟走下坡，與此同時，公司採取的應對作法也對全球成長帶來壓力。

「將發生貨幣戰爭、（貨幣）貶值、停滯性通貨膨漲，進而導致就業流失，失業率攀升，最重要的是可能產生蔓延效應，或我們所謂的反動效應，導致一連串貿易扭曲措施。」

寇克韓密爾頓說，貧窮小國恐難以應付這類外部衝擊。

美中貿易戰導致成本攀升，將造成企業從現有東亞供應鏈轉向，不過，美國企業不是關稅措施的主要受惠對象。

研究顯示，受到關稅影響的2500億美元中國商品中，美國企業只能拿下6%，儘管貿易成本攀升，中國企業仍可保住12%。

至於受到關稅影響的價值2500億美元中國商品，其他國家可接收82%；同受關稅影響的價值850億美國出口，其他國家則可拿下85%。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080205