農地工廠大限將至 合法化門檻擬放寬

（中央社記者廖禹揚台北18日電）立委關注農地工廠合法化問題，經濟部表示，今年將展開全國清查，設定申請合法化輔導的期限，並將原本申請臨時工廠登記的門檻放寬為2016年5月20日前建設的工廠皆可申請。

現行工廠管理輔導法將在明年6月2日落日，不過，在符合門檻的3萬8000家廠商中，目前僅有不到一萬家申請臨時工廠登記，行政院目前正主導跨部會協商，經濟部官員表示，目前規劃將申請門檻從2008年3月14日前，放寬至2016年5月20日前存在的農地違章工廠，且不違反消防、環保等相關法規者，皆可申請臨時工廠登記，至於規模門檻則不改變，小規模工廠將依建築法等相關法規處理。

官員表示，除規模、建設時間有限制，資金也是一大問題，先前公聽會中蒐集到意見，在環保規定上問題較少，但為符合消防規定，廠商至少都要投資新台幣百萬元以上改善。官員說，也有廠商評估產業壽命、不打算持續長期經營，或因沒人檢舉抱著得過且過心態，都會影響申請意願。

因此，經濟部規劃投入7500萬元經費，今年底前完成全面清查，也正研擬工輔法明年落日後的新制，規劃以申請及相關改善措施期限管控違章工廠合法化進度，而不設定整體落日年限。

行政院長蘇貞昌日前邀民進黨立委餐敘，會中針對農業工廠合法化問題，蘇貞昌允諾儘速解決。經濟部長沈榮津今天出席立法院高雄市亞洲新灣區產業發展策略座談會前受訪表示，正緊鑼密鼓進行跨部會協商，應該很快會提出行政院版工廠管理輔導法修正草案。

沈榮津表示，行政院立場清楚，不允許新增違章工廠，因此會以2016年5月20日前的違章工廠為對象，要求消防、水土、環保等都要符合規定，逐步進行全面納管、輔導改善、合法經營。沈榮津並表示，目前推估，受影響廠商約有3萬8000家。

經濟部官員說明，以全國工商普查資料扣除合法工廠數量，目前全台違章工廠不分規模推估有6萬多家，符合工廠管理輔導法設定規模的違章工廠則有3萬8000家。（編輯：張均懋）1080218