中國侵略性日增 蔡總統接受CNN專訪向全世界示警

總統蔡英文接受CNN專訪時指出，中國日益壯大，野心也愈來愈強，台灣面臨的威脅不斷增加。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

（中央社台北20日電）總統蔡英文接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪，針對面對北京侵略性與日俱增向亞洲各國或甚至全世界示警。

蔡總統說，中國軍事威脅「日益」加劇，與中國國家主席習近平更武斷的外交政策走向一致。

蔡總統表示：「假設今天是台灣，人們應該問，誰是下一個？區域內任何一國若不想再屈服於中國的意志，他們將面臨類似軍事威脅。」

北京已加強對台灣外交與經濟施壓，在鄰近海域實彈演習，並派遣轟炸機繞行台灣空域。

蔡總統指出：「隨著中國日益壯大，野心也愈來愈強，我們面臨的威脅不斷增加。」

她說：「我們的挑戰是，能否維持獨立生存、安全、繁榮和民主。這是台灣最重大的議題。」

美國數十年來一直扮演台灣的安全保障，抗衡中國軍事行動威脅。蔡英文說，在中國軍事現代化之際，面對「不平衡戰爭」，她要將焦點放在強化台灣自身的防禦能力。

蔡總統說：「我們必須隨時做好準備。」

習近平1月在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上發表演說，呼籲兩岸「和平統一」。蔡總統說，習近平的演說在台灣引發關切。她說，台灣不願成為另一個香港或澳門。蔡總統說：「（那場演說）警示我們，台灣的獨立生存可能遭到改變。」

蔡總統說，習近平希望兩岸和平統一，北京的威脅與恫嚇只會適得其反，讓兩岸距離愈來愈遠。

蔡總統說：「中國或許認為，這類施壓將使台灣人民出現挫敗感，重創我們的士氣。但任何這類舉動只會擾亂台灣民心，讓人民對中國更加疏遠。」

「中國的行為只會在台灣引起反彈。」

蔡總統說，面對中國快速現代化，她要強化台灣軍事能力。她說，台灣「無時無刻」都對中國攻擊的初步跡象保持警戒。

蔡總統說：「我們希望台灣自行抵禦中國首波攻勢後，世界各國將挺身而出，對中國施以強大壓力。」

儘管蔡總統並未做出明確表示，但對中國施加任何壓力的角色可能會是華府。多年來，美國一直暗中相助，保護台灣不受北京攻擊。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、賈德納（Cory Gardner）等人盼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）邀請蔡總統到美國國會演說，蔡總統拒絕回應是否接受邀請。假如她真應邀赴美國國會演說，肯定將激怒中國。

蔡總統說：「這不只是邀請和接受這麼簡單的問題。」「無論是否前往華府演說，都將取決於此舉是否對台灣、台美關係和區域穩定有利。」

蔡總統說，中國有意成為「全球霸權」，假如習近平將注意力轉向向外拓展邊界，台灣將「首當其衝」。

她說：「我想，這不只是台灣遭遇攻擊的問題而已，而是反映出中國有意運用武力落實擴張主義政策。」

「這不僅攸關台灣的利益，也攸關整個區域或甚至全球的利益。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1080220