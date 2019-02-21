傳南太島國恐轉向北京 外交部：與友邦關係穩固

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）英國媒體報導，中國持續孤立台灣之際，太平洋島國可能轉向北京。外交部今天表示，中國對台灣的打壓沒有停止，但強調與南太友邦高層保持良好溝通，與友邦雙邊關係穩固。

英國「每日電訊報」（The Telegraph）日前報導，太平洋島國論壇秘書長泰勒（Meg Taylor）表示，是時候討論該如何與北京共同合作，以進入中國市場。報導中也說，有消息人士告訴澳洲廣播公司（ABC），中國官方試圖說服太平洋島國論壇接受中國共產黨是代表台灣2300萬人民的合法政權。

對此，外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會回應表示，外交部注意到相關報導。中國對台灣的打壓沒有停止過，台灣友邦對中國在南太的企圖都很清楚，他並強調，台灣跟友邦高層保持良好溝通，與友邦雙邊關係穩固。

台灣17個友邦中，有6個是太平洋島國，包括帛琉、吉里巴斯、索羅門群島、吐瓦魯、諾魯、馬紹爾群島。

此外，李憲章提及，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在帛琉舉辦的「密克羅尼西亞元首高峰會」的書面聲明中肯定台灣是民主成功的故事、可靠的夥伴，與世界上良善的力量，並對相關國家支持台灣的決定表示尊敬與支持。外交部對此表達感謝。

他說，包括南太友邦與美國相關各方都樂見台灣跟南太友邦繼續深化關係，外交部會持續關注相關情勢並審慎因應。

另外，也有媒體詢問，歐盟2015年將台灣列入投資協定對象但迄今未啟動談判，背後是否有中國壓力，李憲章表示，台灣推動國際事務，中國的打壓無所不在，但台灣不會因此停止參與區域經濟整合或是推動雙邊經貿合作的努力。

對於歐洲執委會將在今年下半年更換領導層，他說，駐歐盟代表處與相關駐處將密切注意相關發展，並持續強化對歐工作。（編輯：趙蔚蘭）1080221