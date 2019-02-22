日本觀光客瘋台灣 第4季旅行收入飆歷年新高

（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行今天發布2018年第4季國際收支，旅行逆差降至6.8億美元，為近8季最低，且旅行收入創歷年單季新高，央行官員表示，日本觀光客來台旅遊人次增加且消費單價較高是主要原因。

央行今天公布2018年第4季國際收支，經常帳順差186.5億美元，其中商品貿易順差為174.7億美元，服務收支逆差7.8億美元。

值得注意的是，近年因陸客來台人數驟減，重創台灣的旅行收入，央行經研處副處長蔡炯民今天報喜，去年第4季由於日本旅客來台人次年增8.2%，成長較顯著，他們的消費金額又較高，大大挹注旅行收入，也使得旅行逆差金額有所收斂。

蔡炯民表示，2018年第4季旅行逆差6.8億元，為近8季最低，而旅行收入37.88億美元，更創下歷年單季最高成績。

蔡炯民進一步說明，按照往年經驗，外國人來台觀光通常在第4季會較顯著，因為歐美有聖誕節等假期，可挹注旅行收入，至於旅行支出，通常第2季、第3季會較高，主因是國人會出國賞櫻，以及在暑假期間闔家出遊所致。（編輯：楊凱翔）1080222