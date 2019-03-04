廚餘桶嬰屍案DNA報告 符合新加坡情侶旅店採檢

新北市警方追查女嬰屍遭丟廚餘桶案，依據監視器畫面及查訪，鎖定已搭機離境的新加坡籍男女。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月28日

（中央社記者王鴻國新北4日電）新店警方偵辦廚餘桶嬰屍案鎖定新加坡來台情侶，經採檢情侶在旅店浴室的血跡DNA鑑識結果今天出爐，證實血跡和女嬰DNA相符，未來將聯繫新加坡警方協助偵辦。

清潔公司廚餘桶日前發現女嬰屍體後，警方就積極偵辦，經過濾上百支監視器後發現，鎖定一名男子將垃圾袋放在一家燒肉店的廚餘桶裡後離去，經進一步追查發現新加坡來台情侶涉嫌重大。

雖然這對情侶在案發後就飛回新加坡，但警方仍前往情侶寄宿的旅店蒐證，懷疑新加坡男子女友是在浴室生產，鑑識人員也採集在浴室排水孔血跡反應、毛髮，送往鑑識單位比對DNA。

新店警方表示，DNA比對檢驗結果今天出爐，血跡毛髮等物證DNA與女嬰相符，法醫預計明天進行解剖，以釐清女嬰是產前或產後死亡，待女嬰死因確認後，就會交由刑事局國際科聯繫新加坡警方協助偵辦。

警方表示，雖然在浴室採取的血跡等檢體和女嬰DNA比對相符，但仍只是部分證據，這對情侶目前仍只列為嫌疑人，希望當事人可以親自來台說明並提供DNA檢體比對，以釐清與女嬰的關係，但若當事人不願來台，警方仍會依所有事證移送新北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1080304

新北市警方偵辦女嬰屍案，依監視器畫面與訪談目擊證詞，鎖定一對新加坡情侶疑涉案。圖為2月26日凌晨涉嫌丟棄嬰屍的男子，當時右手拎著黑色塑膠袋。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年3月1日