更多編輯台推薦新聞：
德國人樂當台學家 蔣永學：瞭解台灣才能理解亞洲局勢
文化

德國人樂當台學家 蔣永學：瞭解台灣才能理解亞洲局勢

早安世界》核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

早安世界》核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

林青霞憶奪獎作滾滾紅塵 讚張曼玉眼淚如珍珠
娛樂

林青霞憶奪獎作滾滾紅塵 讚張曼玉眼淚如珍珠

蘭嶼飛魚季登場 遊客最容易犯這2禁忌
地方

蘭嶼飛魚季登場 遊客最容易犯這2禁忌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

林子偉熱身賽首轟出爐 張育成1安2打點[影]

最新更新：2019/03/06 10:16
旅美紅襪隊野手林子偉6日熱身賽面對國民隊投手，在第4局敲出本季熱身賽首轟。（圖取自twitter.com/RedSox）
旅美紅襪隊野手林子偉6日熱身賽面對國民隊投手，在第4局敲出本季熱身賽首轟。（圖取自twitter.com/RedSox）

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）旅美紅襪隊野手林子偉手感佳，今天熱身賽與國民隊交手，4局敲出陽春砲，為本季熱身賽首轟，總計敲2安、貢獻3分打點；印地安人隊野手張育成，今天出賽也有1安2打點表現。

林子偉今天先發打第1棒、守游擊，首局打擊機會敲出內野飛球出局，4局球隊0比1落後時，敲出追平比數陽春砲，替紅襪隊開啟得分大局，紅襪隊單局打了12人次，林子偉單局第2次上場打擊機會，再敲出安打，一棒送回2分。

紅襪隊今天比賽前半段處於落後，4局單局攻下7分、奠定勝基，7局再多添1分保險分，終場以8比4拿勝；林子偉今天總計4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，目前熱身賽6場出賽打擊率4成38。

印地安人隊野手張育成，今天與白襪隊比賽沒有排在先發打序中，7局上場接替守二壘，7局下半壘上有人打擊機會適時安打，送回球隊第5分，8局再敲出高飛犧牲打替球隊多添分數，今天總計2打席敲出1支安打，貢獻2分打點。

印地安人隊今天打線發揮，全場敲出12支安打，終場以11比0拿下勝利。（編輯：吳佳穎）1080306

延伸閱讀
陳偉殷先發2局失4分 黃暐傑首亮相無失分肘傷無虞找回信心 達比修有：我在生涯最佳狀態天價合約加盟費城人 哈波：找到實現冠軍夢之處天使想留楚勞特 傳考慮提10年3.5億美元合約
地機族