肘傷無虞找回信心 達比修有：我在生涯最佳狀態

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）日籍投手達比修有加入美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊後，就飽受傷病所苦，如今終於在春訓第2次先發找回信心。

小熊今天以13比4擊敗芝加哥白襪，達比修有投了兩局，用了27球，其中有17個好球。達比修有說：「這是我生涯中最棒的狀態。」

在小熊打者痛擊白襪時，達比修有退場後，又到牛棚投了15球，他的快速球可達時速97英里（約156公里），這次他的控制力很好，與春訓首次先發時，致勝球控制力不足，導致送出4次保送的狀況截然不同。

達比修有說：「我的球速能到97英里，滑球很好，指叉球也很棒。」

小熊總教練麥登（Joe Maddon）表示：「這只跟他的自信有關，如今也建立在正確方向，因為他的生理條件很好。」

達比修有在2018年2月和小熊簽下6年1.26億美元（約新台幣38.7億元）合約，但只先發8場就被放進傷兵名單，之後在小聯盟投了兩場復健賽，整季就宣告報銷。

32歲的達比修有去年9月進行關節鏡手術，治療手肘傷勢。

達比修有說：「如果我覺得（手肘）舒服，我想我能幫得上球隊的忙，如果我能幫助球隊，那就表示我們有機會在分區勝出，並在季後賽取勝。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080304