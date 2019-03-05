陳偉殷先發2局失4分 黃暐傑首亮相無失分

（中央社記者楊啟芳台北5日綜合報導）邁阿密馬林魚今天熱身賽在主場迎戰華盛頓國民，推出台灣選手陳偉殷先發，投2局被敲5安打失4分；另外，德州遊騎兵台灣選手黃暐傑首度亮相，中繼1局被敲1安無失分。

陳偉殷上一次在客場先發，投1.1局被敲出5支安打，送出1次保送、2次三振，失掉5分，被指出主客場表現落差大的問題仍在。陳偉殷今天回到主場出賽，先發投2局被敲出5支安打，送1次保送，失掉4分；熱身賽目前出賽2場，投3.1局被敲出10支安打，失9分，防禦率24.30，狀況仍有待調整。

陳偉殷1局上用3個飛球出局製造3上3下，不過2局上遇到亂流，被鈴木清敲出安打後，先用中外野高飛球抓下1個出局數，接著投出觸身球保送，再連續被敲出2支安打，還有1支高飛犧牲打，失掉2分。

3局上陳偉殷續投，先投出1次保送，再被齊默曼（Ryan Zimmerman）敲二壘安打失1分，之後鈴木清再補上安打失1分，陳偉殷即被換下場，國民取得4比1領先。不過第6局馬林魚灌進5分，終場以9比8險勝國民。

德州遊騎兵旅美選手黃暐傑今天首度於熱身賽亮相，擔任第5任投手，中繼1局被敲出1支安打無失分。他在第6局上場投球，先用2個滾地球形成2出局後，雖然隊友發生失誤，接著被敲出安打，不過仍用滾地球解決危機，沒有失分。

黃暐傑從2015年開始旅美，去年順利從高階1A升至2A，季中被亞利桑那響尾蛇交易至德州遊騎兵，整季合計出賽38場，拿下7勝3敗，防禦率3.33。今年黃暐傑被放進40人名單，首度參與大聯盟春訓。（編輯：方沛清）1080305