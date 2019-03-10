戴資穎生涯首度敗給陳雨菲 全英羽賽3連霸夢碎

世界球后戴資穎（圖）10日在全英羽球公開賽決賽對上世界排名第4的中國選手陳雨菲，以17比21、17比21落敗。（圖取自世界羽球聯盟網頁bwfworldtour.bwfbadminton.com）

（中央社記者戴雅真倫敦10日專電）世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽決賽對世界排名第4的中國選手陳雨菲，遭到17比21、17比21直落二擊敗，未能3連霸，遺憾抱走亞軍。

戴資穎過去兩年都在全英羽球公開賽女單稱后，今年原本要尋求3連霸，挑戰自2007年中國名將謝杏芳後首位締造3連霸的女單球員，可惜連勝紀錄中斷。

24歲的戴資穎和21歲的陳雨菲從2017年的馬來西亞公開賽起，今天之前交手11次，戴資穎拿下全勝，不過近來3次都苦戰3局。最近一次是去年10月在法國羽球公開賽，小戴先以18比21丟掉一局，才連奪2局逆轉勝。

今天的第一局同樣遭到陳雨菲拿下，可惜戴資穎未能演出逆轉勝，遭到直落二擊敗，對決陳雨菲的連勝紀錄也遭到中斷。

雙方在第一局一開始就陷入僵持，戴資穎手感似乎沒熱起來，頻頻失誤，讓陳雨菲把比分逐漸拉開至11比5，小戴臉上也掩不住緊張神色。

戴資穎之後雖然穩住，慢慢趕上，在場邊「台灣，加油」的呼聲中，一球一球追回分數，但仍以17比21丟掉第一局。

第二局一開戰同樣陷入僵局，兩人數度戰成平手，但到了17平之後，陳雨菲接連奪得4分，以21比17拿下第二局。確定獲勝後，陳雨菲興奮地倒地不起，戴資穎則是神色遺憾。

陳雨菲賽後受訪表示，這次比賽是她職業生涯中最好的成績，感覺相當激動。稍早的女雙決賽也由中國選手抱走，陳清晨和賈一凡搭擋，擊敗去年世錦賽女雙冠軍、日本的松本麻佑和永原和可那。

全英羽球公開賽總獎金100萬美元（約新台幣3105萬元），是世界巡迴賽超級1000大賽，也是年度僅次世界羽球錦標賽的頂級賽事，素有「小世界盃」美名。世界巡迴賽超級1000大賽整季僅3站，包括全英、印尼與中國公開賽。（編輯：郭中翰）1080310

戴資穎全英羽球3連霸夢碎 獎金也打對折

（中央社記者龍柏安台北10日電）世界球后戴資穎，今天在2019全英羽球公開賽女單決賽，以17比21、17比21不敵中國女將陳雨菲，3連霸夢碎，連帶獎金也打對折，僅剩3.4萬美元（約新台幣105萬）。

戴資穎過去和陳雨菲交手11次，小戴從未輸過，勝率是完美的100%，很可惜這次兩人在全英決賽再次交鋒，小戴沒能延續過往不敗紀錄，不僅吞下對戰首敗，全英連霸腳步也被終結，未能寫下自2005至2007年中國名將謝杏芳之後，21世紀第2位寫下全英3連霸的球員。

總獎金100萬美元（約新台幣3105萬）的全英羽球公開賽，是世界巡迴賽超級1000系列的其中一站，整季僅有3站，若不算年終總決賽在內，是整季總獎金次高的比賽。

依照國際羽球聯盟（BWF）所公布的賽季資訊，本季世界巡迴賽超級系列賽獎金最高的比賽，是7月登場的印尼羽球公開賽，總獎金高達125萬美元（約新台幣3881萬），其次才是全英與9月的中國羽球公開賽。

全英男、女單打冠軍，可各得7萬美元的冠軍獎金，亞軍獎金則幾乎打了對折，僅剩3.4萬美元（約新台幣105萬）；雙打冠軍每組則可領到7.4萬美元（約新台幣229萬），亞軍3.5萬美元（約新台幣108萬）。（編輯：陳清芳）1080310