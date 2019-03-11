韓國瑜提自經區 陳吉仲：將傷害南高屏農業

（中央社記者陳俊華台北11日電）高雄市長韓國瑜提出高雄重推自由經濟示範區構想。農委會主委陳吉仲今天說，會嚴重傷害台南、高雄、屏東的農業，「最後結果可能會跟韓市長講的『貨出去、人進來』剛好顛倒」。

立法院經濟委員會今天審查108年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院農業委員會主管：農業作業基金、農業特別收入基金，邀請農委會主委陳吉仲列席。

韓國瑜6日提出高雄重推自由經濟示範區構想，國民黨立委曾銘宗8日表示，將參考馬政府時代所提出的「自由經濟示範區特別條例草案」，研擬「自由經濟特區特別條例草案」，將法律架構做出適當修正，盼能夠實現貨出得去、人進得來的願景。

陳吉仲會前受訪時表示，自由貿易經濟區如果按照前總統馬英九時代的自由經濟示範區的條例，「最後結果可能會跟韓市長講的『貨出去、人進來』剛好顛倒」，就農業部門而言，它會嚴重傷害高雄、屏東、台南的農業。

陳吉仲說，因為所有自由經濟示範區，原料進來都是免稅，他要問，所有食品加工業者會用國外的還是國內的原料，更何況用的材料如果是國外農產品，出口後卻是掛「MIT」（台灣製造），「這部份可能要慎思」。

媒體詢問，中國江蘇文峰集團代表及高雄市農、漁會理事長簽訂採購合約，預計一年採購新台幣5億元的產品，但遭質疑是跟中國的黨營企業簽約。陳吉仲說，這個由大家去認定，農委會希望能把農產品賣出去，分散市場風險。

另外，蘋果日報今天報導，受農地工廠推升行情，台中農地來到每坪3.2萬元、全國次高，彰化鹿港農地則是6年飆近7成。

陳吉仲說，農地價格全世界最高的就在台灣，這是無法抹滅的事實，就農政單位的角度，如何讓要耕作的農民有土地使用，將會朝經營權、所有權的區隔，讓農民可以承租到合適的土地耕種，這是比較重要的。（編輯：王永志）1080311