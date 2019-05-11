Uber出師不利 上市首日股價大跌7.6%

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）叫車服務業者優步（Uber）今天上市，即使首次公開募股（IPO）定價走保守路線，股價仍開低走低，終場大跌7.6%，與同樣虧損嚴重的競爭對手Lyft同病相憐。

Uber成立10年來改變民眾乘車型態，帶動共享經濟，是今年華爾街最受矚目的IPO案之一。Uber與IPO承銷商昨天將發行價定為每股45美元，處於44美元至50美元預設目標下緣，顯示Uber在連年虧損、Lyft上市後股價表現不佳的情況下步步為營。

Uber今天在紐約證券交易所（NYSE）掛牌，代碼UBER，以42美元開出，較IPO定價低了6.7%，原本充滿喜氣的交易廳頓時轉為寧靜，如同被澆了一盆冷水。

Uber最終收在41.57美元，低於IPO定價7.6%，市值約760億美元（約新台幣2.3兆元），留下IPO備受期待、上市首日卻大跌的難堪紀錄。

Uber掛牌上市，正好碰上美股本週因美中貿易戰升溫陷入低迷，投資人信心受挫。但美股今天開低走高，道瓊工業指數一度重挫358點，午盤在總統川普信心喊話下止跌翻揚，終場上漲114.01點，收在25942.37點，與Uber股價一路走跌形成強烈對比。

華爾街日報報導，Uber為吸引投資人敲進，IPO定價走保守路線，近期市場估值預期一路降低，上市首日仍以大跌作收，顯示Uber上市策略不夠保守。

Uber是2014年阿里巴巴集團上市以來美國規模最大IPO案，IPO後以完全稀釋股數推算的估值約820億美元，與去年華爾街投資銀行定出的高標1200億美元有一段差距。

Uber為保住全美叫車市場龍頭地位，與Lyft大打價格戰，兩家公司近年都虧損嚴重，投資人充滿疑慮。Lyft今年3月上市首日股價大漲8.7%，後續表現淒慘，今天大跌7.4%，上市以來市值已蒸發29%。

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）向潛在投資人推銷時，拿Uber與上市前也虧損累累的亞馬遜（Amazon.com）相比。他接受財經媒體CNBC專訪時堅稱如此比較有道理，並說今年應該會是Uber虧損金額達高峰的年度。

無獨有偶，Lyft近期也表示今年應該會是虧損高峰。

Lyft本週公布上市後首份季報，營收優於市場預期，但經調整後每股虧損9.02美元，即使有分析師看好前景，Lyft股價仍持續下探。Uber虧損比Lyft嚴重，上市首日又出師不利，如果投資人看壞成長遠景，Uber短線股價表現恐不妙。（編輯：陳永昌）1080511