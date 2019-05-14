同婚專法關鍵條文協商無共識 17日院會處理

同婚專法3個版本關鍵條文，如專法名稱、要採何種「關係」及親子關係等內容，14日朝野立委協商無共識，保留送17日立法院會處理。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北14日電）同婚立法進入倒數階段，立法院長蘇嘉全今天主持朝野協商。針對3個專法版本的關鍵條文，如專法名稱、要採何種「關係」及親子關係等內容，朝野立委無共識，保留送17日立法院會處理。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案；民主進步黨立委林岱樺也提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

這場朝野協商，今天上午9時展開、下午2時20分左右結束，中間休息1小時許；中午休息前，朝野立委已討論專法名稱、成立關係及年齡等10多條條文，但未達成具體共識，保留待院會處理。

不過，在林岱樺所提專法版本中，有關為防止假結婚的「防偽條款」，朝野立委有初步共識，例如時代力量立委黃國昌認為，這是非常怪異的立法例，歧視性太高；民進黨立委尤美女則說，這條條文違背人權，希望不要通過等。蘇嘉全詢問各黨團意見後裁示，建議不採納此條條文。

下午協商則討論親子關係規定等條文內容，但朝野立委無共識，保留待院會處理。

為保障同性關係一方親生子女的權益，行政院版規定當事人可收養另一方的親生子女，準用民法「繼親收養」規定。幸福盟版則不涉及兒童收養，而以現行法為基礎，由同性家屬透過書面委託他方共同監護。

林岱樺版則為，不開放繼親收養，改採「約定共同監護」制，即同性結合兩人間得約定，共同監護其中一方的未成年女子。

國民黨立委許毓仁認為，院版規定只能收養其中一方的親生子女，但如果同性兩方婚前就沒有親生子女，婚後就永遠沒辦法享有這種家庭關係，希望不要讓「親生」變成條件，可以從條文中拿掉。

親民黨立委周陳秀霞表示，親民黨立法院黨團支持林岱樺的版本，先採共同監護制度，一步一步來，給孩子更完整的保護。

民進黨立委林靜儀說，監護權跟親權不同，她對於林岱樺的版本有疑慮，因為如果採共同監護，孩子成年後跟父母的關係為何；支持行政院版的繼親收養，這至少達到一部分的保障。

今天出席協商討論的法務部政務次長陳明堂說，收養基本上不是在大法官釋字第748號解釋的範圍內，但考量原有的一方若有親生子女，在同性婚姻下，院版對於最急迫的先開放，即「繼親收養」；至於能否開放共同收養、接續收養等，外界有不同意見，將來要怎麼增加，還有很多狀況要考慮，例如倫理性、財產繼承等問題。

另外，對於行政院版第26條「任何人或團體依法享有之宗教自由及其他自由權利，不因本法之施行而受影響，仍得依法行使該等權利。」此部分朝野立委有疑義，討論後並無共識，保留送院會處理。

蘇嘉全最後裁示，經過今天的討論，保留條文於17日院會處理時，各黨團可以提修正動議案，個別委員若有足法定提出修正動議的人數，也可以提修正案，但能夠以黨團提案呈現最好；本案已排在17日院會的第一案進行處理，這是大家的共識。（編輯：張均懋）1080514