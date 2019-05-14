同婚林岱樺版防偽條款 蘇嘉全裁示建議不採納

立法院長蘇嘉全14日主持同婚立法的朝野協商；針對民進黨立委林岱樺所提專法版本中的「防偽條款」，建議不予採納此條文。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院長蘇嘉全今主持同婚立法的朝野協商；針對民進黨立委林岱樺所提專法版本中，有關為防止假結婚的「防偽條款」，經朝野立委討論且蘇嘉全詢問各黨團意見後裁示，建議不予採納此條文。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案；民主進步黨立委林岱樺也提出了「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

今天協商，外界的關注焦點除專法名稱、要採何種「關係」，以及是否採繼親收養或共同監護等內容，但經朝野立委討論後並未取得共識，而且賴士葆也主張「每條條文都保留，我堅持我的版本」，因此這些條文保留待院會處理。

不過，對於林岱樺版中有一規定，即外界俗稱的「防偽條款」（防止假結婚），讓當事人的3親等內血親、檢察官、社會福利主管機關，得訴請確認關係不成立。

時代力量立委黃國昌認為，這是非常怪異的立法例，在法規設計與理論上，完全無法相容，這條的歧視性與莫名其妙性太高。

民進黨立委尤美女說，婚姻到底有無通謀虛偽或詐欺，如果用林岱樺版的方式來做，換句話說，全民可以盯著同性婚姻是否為假結婚，這完全違背人權，希望這條條文不要通過。

民進黨團總召柯建銘也說，大家對於這條不予採納，共識應該滿高的，但在院會時若有人提出來，還是要處理。

蘇嘉全詢問各黨團意見，也說提案人沒在現場且沒說此條文要保留，因此裁示建議不予採納。

除「防偽條款」外，今天上午歷時約3小時的協商，對於行政院第12條條文，即「同性婚姻關係雙方當事人之住所，由雙方共同協議之；未為協議或協議不成時，得聲請法院定之。」此部分幸福盟版沒有相關條文，朝野立委討論後有初步共識；蘇嘉全裁示「建議予以通過」。（編輯：楊凱翔）1080514