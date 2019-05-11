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同婚專法草案5/17表決
攸關同婚權益的政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，與下一代幸福聯盟等團體提出的「公投第12案施行法」草案、民進黨立委林岱樺的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案併案協商。14日將逐條協商、17日立院院會表決處理。
同婚專法草案5/17表決
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同婚專法草案5/17表決1/12

同婚戶政系統設計2版本 子女身分證寫養父養母

最新更新：2019/05/11 17:03
同婚立法524期限倒數，根據內政部報告指出，若在期限前完成法制化，戶政系統將新增「同性婚姻登記」等戶籍登記項目。（示意圖／中央社檔案照片）
同婚立法524期限倒數，根據內政部報告指出，若在期限前完成法制化，戶政系統將新增「同性婚姻登記」等戶籍登記項目。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北11日電）同婚立法524期限倒數，根據內政部報告指出，若在期限前完成法制化，戶政系統將新增「同性婚姻登記」等戶籍登記項目；若未完成法制化，也將如期完成戶政系統修正，可受理同性者的「結婚登記」。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律，同婚立法524期限已進入倒數階段。

根據內政部最新的「同性婚姻法制化戶籍登記因應措施」報告指出，若同婚專法趕在524期限前完成法制化，戶政系統將規劃新增「同性婚姻登記」、「同性婚姻撤銷登記」、「終止同性婚姻登記」等戶籍登記項目，而繼親收養將沿用現行收養登記作業，僅需修正性別檢核功能，可如期配合修正並辦理戶籍登記。

內政部指出，有關戶籍登記相關書表文件，將因應新增的戶籍登記事項，增訂「同性婚姻書約」、「終止同性婚姻協議書」等文件作為戶籍登記的證明文件。

有關同性婚姻關係者辦理繼親收養，內政部表示，收養者稱被收養者為養子或養女，養子女稱呼其同性婚姻關係的雙親為「父、養父」、「母、養母」，相關國民身分證、戶口名簿及戶籍謄本的稱謂欄位及父母欄位「養」字不省略，規劃填寫「父、養父」或「母、養母」。

內政部表示，成立同性婚姻關係者其雙方互稱「配偶」，成立同性婚姻關係者的一方，並未與他方的血親成立姻親關係，與他方的親屬間互稱「家屬」。

對於跨境同性婚姻關係能否辦理戶籍登記，內政部指出，將由主管機關司法院、陸委會研議是否修正法令規範，內政部將依研議結果配合辦理。

若是同婚專法無法在524期限完成法制化，內政部表示，依司法院釋字第748號解釋，屆時未完成相關同性婚姻法律的修正或制定，相同性別的2人得依民法婚姻章規定，向戶政機關辦理結婚登記，內政部也將如期完成戶政系統修正，可受理同性者的「結婚登記」、「離婚登記」及其廢止撤銷登記作業。

內政部指出，同性結婚登記的雙方互稱「配偶」，同性結婚登記的一方與他方的親屬間互稱「家屬」。（編輯：趙蔚蘭）1080511

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