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同婚專法草案5/17表決
攸關同婚權益的政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，與下一代幸福聯盟等團體提出的「公投第12案施行法」草案、民進黨立委林岱樺的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案併案協商。14日協商無共識，17日立院院會表決處理。
同婚專法草案5/17表決
新聞專題
同婚專法草案5/17表決4/16

同婚專法明表決 蔡總統：讓相愛的人可以相守

最新更新：2019/05/16 22:24

（中央社台北16日電）立法院會明天將處理同婚專法，總統蔡英文表示，有再多的歧異，我們都是生活在同一塊土地上的家人。希望經過民主的過程後，我們都能包容差異，用相互體諒取代對立，讓相愛的人可以相守。

蔡總統晚間在臉書上發文表示，明天，「司法院釋字第748號解釋施行法」草案就要在立法院進行表決。這個議題經過三年討論，社會上有過許多不同的意見，在家庭裡、世代間、甚至宗教團體內部，都造成了裂痕。現在，即使很難人人滿意，但也該是時候，讓這些紛擾畫下句點。

蔡總統表示，謝謝行政院竭盡心力，在歧見中找到平衡點。更謝謝民進黨立法院黨團的每一位成員，面對各種壓力，最終採取一致態度解決問題。明天，就是關鍵的時刻，她要拜託所有的民進黨立委，她知道大家身處的極大壓力，她也是。但是，在逆境當中繼續堅持，才是民進黨的價值所在。

蔡總統提到，台灣只有一個，同胞就是手足。有再多的歧異，我們都是生活在同一塊土地上的家人。她希望經過民主的過程後，我們都能包容差異，用相互體諒取代對立，讓相愛的人可以相守，這將是台灣最令人感動的風景。（編輯：黃國倫）1080516

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