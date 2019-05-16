蘇貞昌：政院版同婚專法若沒過 是民進黨大敗

（中央社記者顧荃台北16日電）立法院會明天處理同婚專法，行政院長蘇貞昌今天說，他知道民進黨立委面臨壓力，但如果明天案沒有過，那更是民進黨大敗，「人家更看不起你，你一定更難選！」

蘇貞昌晚間在臉書發文向民進黨立委喊話，他說，明天就是歷史的關鍵時刻，各位委員在立法院通過的法案幾百、幾千件，但將來可以拿出來談的、拿出來講的，其實不多。將來一定會被問到的，一定有明天同婚這一案。

蘇貞昌表示，到那時候，整個社會進步到那裡了，立委可以拍胸脯、很大聲地說：「你看，當年壓力是多麼大，但我還是頂下來了，我投下關鍵的一票！」當然，也可能被自己的孩子、孫子問到：「當年那歷史性的時刻、歷史性的一天，你為什麼沒有站出來？」

蘇貞昌說，40年前美麗島事件、軍法大審的時候，全台灣有近千位律師。但真正敢站出來、只有15個；33年前民主進步黨組黨的時候，其實真正簽名的沒有那麼多人。因為那時候會被抓、會被判、會被關，後來事情過去了，組黨的名單卻越來越長。因為有人把名字加上去，大家都想搭上關鍵的列車。

他說，當然這很不簡單，所以他非常感謝立委這段時間面對壓力，卻始終和黨、大家團結站在一起。他只是要拜託各位，「你和民進黨是分不開的，你要用民進黨提名來參選，你怎麼可能贊成國民黨的案、站在國民黨那邊，逃避只會更被看不起，沒有人會感謝你，如果明天案沒有過，那更是民進黨大敗！人家更看不起你民進黨、更看不起你，你一定更難選！」

蘇貞昌指出，行政院版微調版已經是大家討論、一起用盡智慧所提出來，也是尊重公投結果、遵守大法官解釋意旨。為了讓法案順利通過，實質保障同性伴侶的婚姻自由，行政院予以尊重。

他表示，拜託民進黨立委支持微調過後的版本，明天勇敢的站在一起，在明天歷史性的時刻投下關鍵的一票，讓台灣的社會向前一步，「歷史一定會記住你、大家一定會感謝，我也在這裡深深感謝。」（編輯：黃國倫）1080516