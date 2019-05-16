蘇貞昌鞠躬感性籲支持同婚專法 綠委同意團進團出

立法院會17日將處理同婚專法，行政院與立法院民進黨團16日下午舉行行政立法協調會報，針對同婚專法凝聚共識，行政院長蘇貞昌（圖）也親自出席與民進黨立委溝通。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院長蘇貞昌今天感性呼籲民進黨立委支持政院版同婚專法，在明天歷史性時刻投下關鍵一票，讓台灣往前進，「歷史一定會記住你們」，並向在場立委鞠躬。民進黨立委同意「團進團出」。

立法院會17日將處理同婚專法，行政院與立法院民進黨團今天下午舉行行政立法協調會報，針對同婚專法凝聚共識，蘇貞昌也親自出席與民進黨立委溝通。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）會後轉述，蘇貞昌在會中感性的說，明天就是歷史的關鍵時刻，在場的委員們將來有一天會被子女或後代問到，「你的立場是什麼？」多年後的這個片刻，是不是可以大聲拍胸脯說，儘管當年壓力多大，「但我還是頂下來，投下關鍵一票」；也可能被孩子或孫子問到，那個歷史性的一刻，「你為什麼沒有撐下來？」

蘇貞昌表示，他很清楚有些立委有選區的壓力，但明天是歷史性的時刻，希望執政黨立委搭上歷史的改革列車、「團進團出」，共同支持行政院版草案；因為政院版是尊重公投、大法官釋憲的版本，在歷史性時刻投下關鍵一票，讓台灣社會可以往前進一步，「歷史一定會記住你們」。蘇貞昌並鞠躬向在場所有立委敬禮致意。

Kolas說，民進黨團隨後在會中對政院版草案提出修正版本，精神是「文字微調、內容不變」。

政院版草案第1條立法目的部分，民進黨團建議改為「為落實司法院釋字第748號解釋之施行，特制定本法」。

草案第2條中，「同性婚姻」4個字引發反同團體不滿，也為中南部立委帶來不少壓力，因此改為「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。」，刪除「同性婚姻」4個字。

另外，民進黨團也針對草案第4條提出修正動議，明定「成立第2條關係應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依照法釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。」

Kolas表示，行政院認為黨團修正版本沒有違背大法官解釋與政院版精神，因此會中作成決議，明天希望執政黨「團進團出」，共同支持行政院版的再修正版本。

Kolas說，會中也有立委提出，政院修正版本依然使用「結婚登記」，能不能拿掉「結婚」字眼，改用其他文字替代；但法務部跟內政部解釋，在法律面或執行面，按戶籍法規定，只能採用正面表列的「結婚」兩字，立委也表示理解。

她說，今天會議出席者，行政團隊包括蘇貞昌、副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥與次長陳明堂，以及民進黨立委53人。現場完全沒有火爆、煙硝味，而是彼此理解跟鼓勵，氣氛嚴肅也沉重。（編輯：黃國倫）1080516

16日下午舉行行政立法協調會報，針對同婚專法凝聚共識。（民進黨立法院黨團提供）