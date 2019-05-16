行政立法共識專法微調 結婚登記取代同性婚姻

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北16日電）立法院會明天將處理同婚專法，行政院長蘇貞昌今天與民進黨立委舉行行政立法協調會報，會中民進黨團提出修正動議，刪除「同性婚姻」4個字，但同性伴侶可向戶政機關辦理「結婚登記」。

同婚立法進入倒數階段，立法院長蘇嘉全14日主持朝野協商。針對3個專法版本的關鍵條文，如專法名稱、要採何種「關係」及親子關係等內容，朝野立委無共識，保留送17日立法院會處理。

今天下午舉行行政立法協調會報，針對同婚專法凝聚共識，行政院長蘇貞昌也親自出席與民進黨立委溝通。會中，民進黨團提出修正動議，草案第1條立法目的部分，改為「為落實司法院釋字第748號解釋之施行，特制定本法。」

政院版草案第2條中，「同性婚姻」4個字引發反同團體不滿，也為中南部立委帶來不少壓力。因此，民進黨團版修正動議中，改為「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。」，刪除「同性婚姻」4個字。

另外，民進黨團也針對草案第4條提出修正動議，明定「成立第2條關係應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依照法釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。」

與會立委轉述，民進黨立委段宜康表態支持民進黨團版修正動議，但民進黨立委林岱樺建議，將修正動議中的「結婚登記」改為「共同結合」，另外民進黨立委陳賴素美、黃國書等人則建議改為「配偶登記」。

至於要不要祭出黨紀，與會立委轉述，段宜康建議應祭出黨紀，以避免跑票；民進黨立委陳歐珀則認為不該以黨紀處理，並希望以「簽名承諾會投票」的方式來處理。會中最後並未做成決議，留待明天再討論。

另位與會立委表示，會中達成共識，就是要求「團進團出」，一致性投票；至於是否要祭出黨紀處分，會議中有人提出，但經廣泛討論後，大家覺得不須如此；所謂一致性的投票，就是支持行政院版及民進黨團所提出的修正動議。（編輯：李信寬）1080516