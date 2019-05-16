同婚專法5/17拚三讀 立院將上演表決戰

（中央社記者王揚宇、吳欣紜台北16日電）明天是國際反恐同日，立法院會將處理同婚專法草案。國民黨團表示，若是按照行政院版的草案內容進行表決，會一律反對；民進黨團則是要力拚行政院版及其所提修正動議過關；藍綠兩大陣營將上演表決大戰。

另外，針對立法院明天將表決同婚專法，同婚團體婚姻平權大平台日前已發出動員令並從中南部發車，將再度集結立院外等待表決結果。婚姻平權大平台公關經理李政翰表示，明天早上會先召開記者會，隨後會在場外待到表決結果出爐，目前中南部已確定有8台車的民眾會北上集結。

李政翰表示，明天在場外等待表決的同時，也會大螢幕直播立法院內狀況，並有安排專人講解，告訴現場民眾立法院內進行的狀況。

反同婚團體下一代幸福聯盟則表示，明天並沒有號召民眾，但會召開記者會，在立院法案表決後發表聲明。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案；民主進步黨立委林岱樺則提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

比較這3個專法的主要爭點，包括專法名稱、成立關係及親子關係採用的「用詞」為何等，例如行院版是「同性婚姻」關係，幸福盟版則為「同性家屬」關係，林岱樺版則是「同性結合」關係。

為使行政院版能順利過關，民進黨主席卓榮泰15日要求不分區立委堅定一致支持政院版草案，同時希望黨籍立委，尤其是身兼黨職及黨務主管的立委和黨團幹部也共同支持政院版。

此外，今天下午舉行行政立法協調會報凝聚共識，行政院長蘇貞昌親自出席，盼民進黨立委支持政院版草案。

會中民進黨團提出修正動議，刪除「同性婚姻」4個字，但同性伴侶可向戶政機關辦理「結婚登記」等。

至於民進黨團會不會祭出黨紀，與會立委轉述，段宜康建議應祭出黨紀，以避免跑票；民進黨立委陳歐珀則認為不該以黨紀處理。會中最後並未做成決議，待明天再討論。

另位與會立委表示，會中達成共識，就是要求「團進團出」，也要一致性投票；所謂一致性投票，指支持行政院版及民進黨團所提出的修正動議。

國民黨團則在今天下午召開黨團大會擬定作戰策略；國民黨立法院黨團書記長吳志揚在會後受訪表示，今天黨團大會的決議，還是認為最主要的目標，就是要尊重公投的結果，因此黨團已準備好要支持的版本。

吳志揚也說，若民進黨願意修正草案內容，朝向尊重公投結果的內容，國民黨團也未必會全部反對，若是明天按照行政院版表決，就會一律反對，「黨團會團進團出，一致立場」。（編輯：張均懋）1080516