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同婚專法草案5/17表決
攸關同婚權益的政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，與下一代幸福聯盟等團體提出的「公投第12案施行法」草案、民進黨立委林岱樺的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案併案協商。14日將逐條協商、17日立院院會表決處理。
同婚專法草案5/17表決
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同婚專法草案5/17表決1/11

同婚立法3版本差異大 本週朝野攻防見真章

最新更新：2019/05/12 12:15

（中央社記者王揚宇台北12日電）同婚立法進入倒數階段，立法院長蘇嘉全14日將主持朝野協商，進行3個專法版本的逐條討論；協商當天，外界預料將就專法名稱、要採何種「關係」，是否採繼親收養或共同監護等內容進行攻防。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案；民主進步黨立委林岱樺也提出了「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

比較這3個專法版本，除名稱不同外，在條文數及成立關係與年齡規定上等，有明顯不同。

行院版共有27條條文，規定未滿18歲者不得成立「同性婚姻」關係；幸福盟版有17條條文，規定相同性別，滿20歲且未受監護宣告之2人，得成立「同性家屬」」關係；林岱樺版則有28條條文，規定未滿20歲者不得成立「同性結合」關係。

在親子關係規定方面，為保障同性關係一方親生子女的權益，行政院版規定當事人可收養另一方的親生子女，準用民法「繼親收養」規定。幸福盟版則不涉及兒童收養，而以現行法為基礎，由同性家屬透過書面委託他方共同監護。

林岱樺版則為，不開放繼親收養，改採「約定共同監護」制，即同性結合兩人間得約定，共同監護其中一方的未成年女子。

此外，林岱樺版中有一規定，是行政院版及幸福盟版所沒有的，即外界俗稱的「防偽條款」（防止假結婚），讓當事人的3親等內血親、檢察官、社會福利主管機關，得訴請確認關係不成立。

蘇嘉全9日已就這3個專法版本進行首次協商，朝野立委當天並未就條文內容進行實質討論；蘇嘉全當天裁示，考量在524期限前院會所剩次數等情況，於14日上午進行協商、逐條討論，希望在17日前完成立法。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。（編輯：林沂鋒）1080512

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