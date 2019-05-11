同婚立法倒數 Kolas籲立委支持政院版

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）同婚立法524期限進入倒數，立法院14日將逐條協商、17日院會表決。行政院發言人Kolas今天呼籲立委不分黨派，支持行政院提出的版本；不過，政院仍將尊重立法院最後表決結果。

立法院長蘇嘉全日前主持朝野協商，討論行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案、由中國國民黨籍立委賴士葆代「下一代幸福聯盟」等團體提出的「公投第12案施行法」草案、民主進步黨籍立委林岱樺提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案後決定，14日將逐條協商，17日立法院會表決。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，行政院提出的同婚草案版本已送到立法院，行政院尊重立法院審議。就行政院的立場而言，當然是希望立委支持政院版的每一個條文，不過，行政院也了解個別立委面對不同條文，會有不同的壓力。

對於政院版與林岱樺提出的版本內容有落差，Kolas重申，立委提出不同版本，行政院都予以尊重，但行政院的立場還是要呼籲所有立委不分黨派，支持政院版本。

除了黨籍立委林岱樺提出版本，民進黨立委對於同婚專法也未達成共識，民進黨立法院黨團成立「748專案小組」，開放黨團成員登記報名參加，由黨團總召柯建銘擔任召集人。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬日前向中央社記者表示，這是重大議題，因為時間很急，14日就要逐條協商，最慢13日就會開會。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。（編輯：張均懋）1080511