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美國2軍艦通過台灣海峽 今年第5度

最新更新：2019/05/23 12:08
美軍驅逐艦普瑞布爾號22日航經台灣海峽。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）
美軍驅逐艦普瑞布爾號22日航經台灣海峽。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部今天表示，美軍2艘作戰艦昨天自台灣西南海域由南向北航經台灣海峽，國軍依規定全程監偵，期間並無異狀。根據公開資訊，這也是今年以來美艦第5度穿越台灣海峽。

美軍發言人告訴路透社，執行航行任務的2艘軍艦是驅逐艦普瑞布爾號（Preble）和補給艦「狄爾號」（Walter S. Diehl）；美軍第七艦隊發言人杜斯（Clay Doss）在聲明中說：「這些船艦航經台灣海峽，展現美國對自由且開放印度太平洋的承諾。」

國防部上午發布新聞稿表示，美軍2艘作戰艦昨天自台灣西南海域由南向北航經台灣海峽。

國防部指出，美艦經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵全程嚴密掌握台灣周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。

根據已公開的資料，這是美艦今年以來第5度、去年7月以來第8度通過台灣海峽。

去年通過的包括：
7月7日（馬斯廷號驅逐艦DDG-89、班福特號驅逐艦DDG-65）
10月22日（柯蒂斯．魏柏號驅逐艦DDG-54、安提坦號巡洋艦CG-54）
11月28日（斯多克代爾號驅逐艦 DDG-106、佩科斯號補給艦T-OA-197）

今年則有：
1月24日（麥克坎貝爾號驅逐艦DDG-85、華特狄爾號載油艦T-AO-193）
2月24日（史塔森號驅逐艦DDG-63、查維斯號後勤彈藥補給艦T-AKE 14）
3月24日（柯蒂斯魏柏號驅逐艦、海岸防衛隊的伯索夫號）
4月28日（勞倫斯號DDG110、史塔森號DDG-63）
5月22日（普瑞布爾號驅逐艦DDG-88、狄爾號補給艦T-AO-193）

另外，4月6日則有法國巡防艦葡月號（Vendemiaire）通過台灣海峽。（編輯：楊玫寧）1080523

美軍兩艦通過台灣海峽 路透：可能激怒北京

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國軍方表示，今天已派兩艘海軍軍艦航經台灣海峽。路透社報導，在美中關係緊張之際，美方此舉很可能激怒北京。

美軍第七艦隊發言人杜斯（Clay Doss）在聲明中說：「這些船艦航經台灣海峽，展現美國對自由、開放的印度太平洋承諾。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080523

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